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Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
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