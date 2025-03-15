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≡ Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51357
Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
Отправлено: 15.03.25 - 17:55
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- В каждом областном центре нужно создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом, - Токаев на IV заседании Национального курултая. - К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2214
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 17:55
#1
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Причины надо находить и устранять, а не с последствиями "бороться".
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
751
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 18:51
#2
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Цитата:
Skeptic:

Правильно! Не надо многим давать возможность создавать больных детей!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27001
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 19:15
#3
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Цитата:
Skeptic:
Причины надо находить и устранять

Цитата:
абике:
Не надо многим давать возможность создавать больных детей!

Щас Великий ПРЕЗидент форума выдаст свою универсальную идею на все случаи жизни. Марикджан, жги 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43775
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 21:54
#4
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А разве не американцы спонсируют всё это дело через наших миллиардеров?
Мы должны петь не боже сохрани там Утемуратова или другого миллиардера, мы должны петь Боже сохрани Америку за это.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
435
Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
Отправлено: 16.03.25 - 08:55
#5
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Про латиницу и прочую рухани жангыру смотрю вообще разговор заглох :lol: , даже не упоминает никто на высшем уровне про это

[Исправлено: ОГПУ, 16.03.2025 - 09:56]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1424
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 16.03.25 - 11:01
#6
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Цитата:
К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение

Вот так неожиданность!!! С чего бы этому происходить!?
Еще и ска "к сожалению" :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17841
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 16.03.25 - 19:10
#7
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Цитата:
Skeptic:
Причины надо находить и устранять, а не с последствиями "бороться".

Причины развития аутизма пока никто в мире не нашел
Экология, генетика, прививки называются но точного ответа никто не знает
А детей уже даже не единицы а тысячи
Лет через двадцать поздороваться не с кем будет, вокруг одни аутисты молчаливые будут и асоциальные
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