Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...

Отправлено: - 18:59

В США убирают дармоедов, потому что толку от их никаких нет! В нашей стране пора такую тактику применить через Смаилова А., он то знает ка это делать и на основании чего! Вот только тогда появятся экономия бюджетных средств! Не нужно забывать об усечении субсидий всем, поскольку они транжирятся напропалую даже тунеядцам и иждивенцам! Это не диктатура, это экономический взгляд на разбазаривание бюджетных денег с целью усиления борьбы с коррупцией! Еще бы смертную казнь ввели, то была бы настоящая профилактика с целью недопущения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, чтобы не кормить за бюджетные деньги опасных преступников, а также тех, кто саботирует законы страны!