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≡ "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51357
"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
Отправлено: 16.03.25 - 18:11
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Радио "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после того, как президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штаты семи федеральных агентств, борясь с "государственной бюрократией".
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
128
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:11
#1
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В США устанавливается диктатура.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43775
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:57
#2
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Нашим на руку, посмотрят что делает самая демократическая страна и тоже нафиг сотрут всякие СМИ
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
751
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:59
#3
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В США убирают дармоедов, потому что толку от их никаких нет! В нашей стране пора такую тактику применить через Смаилова А., он то знает ка это делать и на основании чего! Вот только тогда появятся экономия бюджетных средств! Не нужно забывать об усечении субсидий всем, поскольку они транжирятся напропалую даже тунеядцам и иждивенцам! Это не диктатура, это экономический взгляд на разбазаривание бюджетных денег с целью усиления борьбы с коррупцией! Еще бы смертную казнь ввели, то была бы настоящая профилактика с целью недопущения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, чтобы не кормить за бюджетные деньги опасных преступников, а также тех, кто саботирует законы страны!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17841
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 19:07
#4
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Цитата:
EvilWizard:
В США устанавливается диктатура.

А почему нет?
До этого была диктатура либерды которые клеймили через свои СМИ всех несогласных
Трамп встав у руля делает очевидный и логичный ход
Убирает всех кто его обсирал
Юсейд, голоса Америки итд
Они по сути за гос счёт обсирали бывшего президента и кандидата в президенты, а фанатики наслушавшись их попытались прямо убить Трампа
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