Отправлено: - 12:49

Vit:

Я ему смотри сын, а если меня завтра не станет. Убьют, авария. Итд итп. Ты как будешь выкручиваться? Я тебе все дал. Машину купил. Когда я был студентом я на автобусе ездил.

Цитата:....ты сам его такой сделаль машина купиль кредит закриль,помогашь много...когда от тебя не будет помощи и он будет знать что спасение утопающих дело самих утопающих может он подумает,а пока ты выступаешь спонсором в его хотелках так и будет продолжаться.....его хотелки это ты и за голову он не возмётся пока няньчиишься с ним..