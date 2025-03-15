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Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51353
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 11:57
Судебный исполнитель наложил запрет на выдачу водительского удостоверения. Прав ли он? Вопрос задал читатель «НГ», получивший такое сообщение от частного судебного исполнителя.
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Re: Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон?...
Отправлено: 15.03.25 - 11:57
Просто живите по средствам. Если у тебя зп 200 тыщ вот и живи на них и ненадо айфон в кредит брать стоимостью 700 тыщ.
Я устал с сыном бороться. В кредитах весь. Каспий ему спокойно выдаёт. А он студент в универе, но есть подработка в инете. Он там модер на игровом сайте. 120 тыщ зп.
А долгов на пол ляма. Я перед новым годом закрыл его все долги. И сказал сынок начни жизнь с 1 января по новой. Без долгов. И че? Опять залез в этот каспий.
Я ему смотри сын, а если меня завтра не станет. Убьют, авария. Итд итп. Ты как будешь выкручиваться? Я тебе все дал. Машину купил. Когда я был студентом я на автобусе ездил.
Возмись за голову. Я ведь тоже не вечный.
Я устал с сыном бороться. В кредитах весь. Каспий ему спокойно выдаёт. А он студент в универе, но есть подработка в инете. Он там модер на игровом сайте. 120 тыщ зп.
А долгов на пол ляма. Я перед новым годом закрыл его все долги. И сказал сынок начни жизнь с 1 января по новой. Без долгов. И че? Опять залез в этот каспий.
Я ему смотри сын, а если меня завтра не станет. Убьют, авария. Итд итп. Ты как будешь выкручиваться? Я тебе все дал. Машину купил. Когда я был студентом я на автобусе ездил.
Возмись за голову. Я ведь тоже не вечный.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1899
Re: Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон?...
Отправлено: 15.03.25 - 12:49
Цитата:
....ты сам его такой сделаль машина купиль кредит закриль,помогашь много...когда от тебя не будет помощи и он будет знать что спасение утопающих дело самих утопающих может он подумает,а пока ты выступаешь спонсором в его хотелках так и будет продолжаться.....его хотелки это ты и за голову он не возмётся пока няньчиишься с ним..
Vit:
Я ему смотри сын, а если меня завтра не станет. Убьют, авария. Итд итп. Ты как будешь выкручиваться? Я тебе все дал. Машину купил. Когда я был студентом я на автобусе ездил.
Я ему смотри сын, а если меня завтра не станет. Убьют, авария. Итд итп. Ты как будешь выкручиваться? Я тебе все дал. Машину купил. Когда я был студентом я на автобусе ездил.
....ты сам его такой сделаль машина купиль кредит закриль,помогашь много...когда от тебя не будет помощи и он будет знать что спасение утопающих дело самих утопающих может он подумает,а пока ты выступаешь спонсором в его хотелках так и будет продолжаться.....его хотелки это ты и за голову он не возмётся пока няньчиишься с ним..
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 13:09
Цитата:
родом из Шанхая2022: ты сам его такой сделальПочему сюды написал. Я с ним уже месяц не общаюсь. Может прочитает или кто нибудь передаст слова отца что за него я переживаю. Что я без злого умысла ругаю его. Я желаю ему только хорошее. И родней чем он у меня не кого нету.
Re: Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон?...
Отправлено: 15.03.25 - 13:15
Цитата:
Так Виталий речь то о том, что человек за воду задолжал, а ему права ограничили! Глядишь, может потаксовал бы и за воду оплатил бы! А ему низзя, сначала отдай долг, а потом будешь таксовать или вообще как то передвигаться! Что мелочиться, задолжал сразу лицензию на жизнь отменить и всего делов!
Vit:
ненадо айфон
ненадо айфон
Так Виталий речь то о том, что человек за воду задолжал, а ему права ограничили! Глядишь, может потаксовал бы и за воду оплатил бы! А ему низзя, сначала отдай долг, а потом будешь таксовать или вообще как то передвигаться! Что мелочиться, задолжал сразу лицензию на жизнь отменить и всего делов!
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 13:19
Согласен с Сабой. Как можно лишать прав на вождение ТС, если у тебя долги. Одно с другим ну никак не вяжется. И нарушает конституционное право свобод граждан Казахстана. Это как когда то КТЭК двери железные и батареи отопления за долги забирал - беспредел, одним словом.
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 13:58
Кстати, может кто сказать, прокуратура тогда вообще занималась этим беспределом и привлекли ли кого из КТЭК тогда к ответственности. Или в Казахстане вседозволенность?
Re: Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон?...
Отправлено: 15.03.25 - 16:20
Цитата:
У человека че то хватила ума обратился к юристу. Целую статью тут написали. А ума таксануть что б за воду оплатить не хватило. И должен он скорей всего всем. И воду и газ и друзьям и соседям. И он считает что он не кому не должен это ему должны. Я таких людей встречал.
saba:
У человека че то хватила ума обратился к юристу. Целую статью тут написали. А ума таксануть что б за воду оплатить не хватило. И должен он скорей всего всем. И воду и газ и друзьям и соседям. И он считает что он не кому не должен это ему должны. Я таких людей встречал.
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 16:25
Цитата:
Конечно не прав, это превышение служебных полномочий. Как минимум, как максимум - нарушение конституции.
NG.kz:
Судебный исполнитель наложил запрет на выдачу водительского удостоверения. Прав ли он?
Судебный исполнитель наложил запрет на выдачу водительского удостоверения. Прав ли он?
Конечно не прав, это превышение служебных полномочий. Как минимум, как максимум - нарушение конституции.
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 16:26
Все себя богами чают и веют походу, дай им только до должности дорваться, до которой ещё не доросли.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 748
Re: Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон?...
Отправлено: 15.03.25 - 18:47
В статье все расписано, даже дурак поймет о чем! Не судите и не будете судимы! Должник обязан вернуть долг и точка! Хватит таким иждивенцам сидеть на шее населения, не обязательно таксовать, бери лопату и будет тебе благо! А тут его права нарушили видите ли, если нарушили найми адвоката за деньги и судись с судебным исполнителем, если его права нарушили! Должник, это человек который жил и хочет жить за счет других! Сейчас не коммунизм, хватит жить на халяву! Кто не работает, тот не ест и будет лишен всех прав! Некоторых должников жизни лишают, хотя он имеет право жить,, не говоря о приостановлении права на управление транспортом, ведь должника ни лишают право на вождение!
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 16.03.25 - 00:00
Цитата:
О, проснулся, в статье где расстрелом запахло! Нас скоро везде в долги загонят, а потом жизни лишат! Сколько естественных монополистов уже заявило о повышении тарифов на свои услуги? А есть ещё не монополисты, типа ОСИ, которым тоже платить надо, чтобы просто жить, а ещё кушать каждый день хочется, может у человека дети ещё есть! Меня всегда умиляют люди , которые говорят "Не нарушайте правила и вас не оштрафуют!"А то ,что по соотношению штрафа к зарплате мы где то в космосе находимся, никого волновать не должно! А я знаю столько примеров, когда человек, попал в ДТП, без жертв, кредит берет чтобы штраф оплатить, ладно пострадавшему страховая оплатит, а ещё свою делать надо! А по невнимательности без ДТП, какие штрафы! Прямое попустительство коррупции! Назарбаев построил чиновничье-полицейское государство и хоть столько слов было переделывать его никто не собирается!
абике:
Некоторых должников жизни лишают, хотя
Некоторых должников жизни лишают, хотя
О, проснулся, в статье где расстрелом запахло! Нас скоро везде в долги загонят, а потом жизни лишат! Сколько естественных монополистов уже заявило о повышении тарифов на свои услуги? А есть ещё не монополисты, типа ОСИ, которым тоже платить надо, чтобы просто жить, а ещё кушать каждый день хочется, может у человека дети ещё есть! Меня всегда умиляют люди , которые говорят "Не нарушайте правила и вас не оштрафуют!"А то ,что по соотношению штрафа к зарплате мы где то в космосе находимся, никого волновать не должно! А я знаю столько примеров, когда человек, попал в ДТП, без жертв, кредит берет чтобы штраф оплатить, ладно пострадавшему страховая оплатит, а ещё свою делать надо! А по невнимательности без ДТП, какие штрафы! Прямое попустительство коррупции! Назарбаев построил чиновничье-полицейское государство и хоть столько слов было переделывать его никто не собирается!
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 16.03.25 - 00:06
И выбрали для повышения тарифов подходящий праздник 1 апреля День смеха!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1501
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 16.03.25 - 00:36
Трамп и тот в теме -сказал что 1 апреля в день ничего подписывать не будет
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