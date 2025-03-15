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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 18:18
#4111
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Цитата:
abaika95:
Зашли 400 человек прошли 14 км по трубе Половина задохнулась

Бред твой или с запада подсказали?

[Исправлено: Дантист, 15.03.2025 - 19:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 18:38
#4112
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Цитата:
111:
реагируешь на Презерватив

На тебя многие обычно реагируют, но с новой кликухой - в два раза чаще будут :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 18:40
#4113
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Цитата:
111:
Трамп выше этого, он не Бог, учитывая что Презерватив практически на одном уровне с ним

Не перегибай, тебе до Трампа ещё далеко :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 19:41]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 18:43
#4114
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Цитата:
abaika95:
Система убирает самых ретивых активистов кто сейчас может высказаться против переговоров До этого убрали ту бабу забыл фамилию которая кричала что русские воюющие в ВСУ всеровно враги

Ага, и пилота вертолета убрала система, чтобы он против переговоров не выступал :lol:
Чё ты несёшь? ))
Включает он тут из себя все
знающую персону, приближенную к спецслужбам)

Где хоть одно доказательство задохнувшихся в трубе? Где хоть одно видео, как выживших встретили на выходе? Камеру забыли включить, или пленку в кассете зажевало? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 19:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43771
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 19:39
#4115
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Цитата:
maxsaf:
Не перегибай, тебе до Трампа ещё далеко

О как, зетпатриоты начали глотки рвать за Трампа..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43771
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 19:45
#4116
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Теперь стих зетпатриотов будет выглядеть так:

За окошком дождь и град
-Это Трамп тут виноват!
Кошка бросила котят
-Это Трамп был виноват,
Зайку бросила хозяйка
-Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет
-Рядом Трамп же, не иначе!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1498
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 20:42
#4117
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хорошо в трубу они попали
а как они из неё выбрались
им кто то помог снаружи
или с собой все несли .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 20:46
#4118
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО. Соответствующее заявление появилось в его официальном Telegram-канале. По его словам, в стране должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будет иметь поддержку со стороны США. «Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил он.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 20:48
#4119
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Цитата:
YESNO:
а как они из неё выбрались

Разрезали и выбрались. Если бы их ждали снаружи, как говорит Абайка, то ни один бы не вышел живым. Видимо ждали, когда закончат резать, потом только начали стрелять. Так все было, да,Абайка?
8-)

[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 21:58]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2214
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 20:57
#4120
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Цитата:
YESNO:
хорошо в трубу они попали а как они из неё выбрались им кто то помог снаружи или с собой все несли .

В интернете масса информации с подробностями. Это теперь не секрет.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:07
#4121
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Цитата:
abaika95:
Кедми занимался вывозом евреев с пост советского пространства по программе Алия А ставит из себя как минимум генерала Моссада


У него ум, опыт, связи! Почему ему не поставить себя на уровень генерала Моссада? (Он, может быть, по интеллекту даже выше! Вот биография немного подкачала - выходец из СССР).
ТЫ же изображаешь "тут из себя всезнающую персону, приближенную к спецслужбам"
Самомнение размером с Евразию!
А ему сам Бог велел!

[Исправлено: таноми52, 15.03.2025 - 21:26]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4232
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:10
#4122
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Цитата:
111:
За окошком дождь и град -Это Трамп тут виноват!


Ну, просто первый класс, вторая четверть!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43771
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:44
#4123
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Жаль времени нет пока, еле нахожу силы посмеяться над зетватниками..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26998
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:46
#4124
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Цитата:
111:
Жаль времени нет пока, еле нахожу силы посмеяться над зетватниками..

Представляю, как тебе тяжко смех из себя выдавливать. Не до смеха тебе сейчас :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43771
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:56
#4125
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Цитата:
maxsaf:
Представляю, как тебе тяжко смех из себя выдавливать

Ну вижу же что ты слово Презерватив ищешь везде и реагируешь на него.
А если вкупе с Трампом, так вообще изводишься и пишешь доносы..
Прям такой злобный..
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