Отправлено: - 18:40

111:

Трамп выше этого, он не Бог, учитывая что Презерватив практически на одном уровне с ним

[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 19:41]

Цитата:Не перегибай, тебе до Трампа ещё далеко