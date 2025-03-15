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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 18:18
Цитата:
Бред твой или с запада подсказали?
[Исправлено: Дантист, 15.03.2025 - 19:53]
abaika95:
Зашли 400 человек прошли 14 км по трубе Половина задохнулась
Зашли 400 человек прошли 14 км по трубе Половина задохнулась
Бред твой или с запада подсказали?
[Исправлено: Дантист, 15.03.2025 - 19:53]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 18:38
Цитата:
На тебя многие обычно реагируют, но с новой кликухой - в два раза чаще будут
111:
реагируешь на Презерватив
реагируешь на Презерватив
На тебя многие обычно реагируют, но с новой кликухой - в два раза чаще будут
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 18:40
Цитата:
Не перегибай, тебе до Трампа ещё далеко
[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 19:41]
111:
Трамп выше этого, он не Бог, учитывая что Презерватив практически на одном уровне с ним
Трамп выше этого, он не Бог, учитывая что Презерватив практически на одном уровне с ним
Не перегибай, тебе до Трампа ещё далеко
[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 19:41]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 18:43
Цитата:
Ага, и пилота вертолета убрала система, чтобы он против переговоров не выступал
Чё ты несёшь? ))
Включает он тут из себя все
знающую персону, приближенную к спецслужбам)
Где хоть одно доказательство задохнувшихся в трубе? Где хоть одно видео, как выживших встретили на выходе? Камеру забыли включить, или пленку в кассете зажевало?
[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 19:47]
abaika95:
Система убирает самых ретивых активистов кто сейчас может высказаться против переговоров До этого убрали ту бабу забыл фамилию которая кричала что русские воюющие в ВСУ всеровно враги
Система убирает самых ретивых активистов кто сейчас может высказаться против переговоров До этого убрали ту бабу забыл фамилию которая кричала что русские воюющие в ВСУ всеровно враги
Ага, и пилота вертолета убрала система, чтобы он против переговоров не выступал
Чё ты несёшь? ))
Включает он тут из себя все
знающую персону, приближенную к спецслужбам)
Где хоть одно доказательство задохнувшихся в трубе? Где хоть одно видео, как выживших встретили на выходе? Камеру забыли включить, или пленку в кассете зажевало?
[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 19:47]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 19:39
Цитата:
О как, зетпатриоты начали глотки рвать за Трампа..
maxsaf:
Не перегибай, тебе до Трампа ещё далеко
Не перегибай, тебе до Трампа ещё далеко
О как, зетпатриоты начали глотки рвать за Трампа..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 19:45
Теперь стих зетпатриотов будет выглядеть так:
За окошком дождь и град
-Это Трамп тут виноват!
Кошка бросила котят
-Это Трамп был виноват,
Зайку бросила хозяйка
-Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет
-Рядом Трамп же, не иначе!
За окошком дождь и град
-Это Трамп тут виноват!
Кошка бросила котят
-Это Трамп был виноват,
Зайку бросила хозяйка
-Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет
-Рядом Трамп же, не иначе!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1496
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 20:42
хорошо в трубу они попали
а как они из неё выбрались
им кто то помог снаружи
или с собой все несли .
а как они из неё выбрались
им кто то помог снаружи
или с собой все несли .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 20:46
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО. Соответствующее заявление появилось в его официальном Telegram-канале. По его словам, в стране должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будет иметь поддержку со стороны США. «Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил он.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 20:48
Цитата:
Разрезали и выбрались. Если бы их ждали снаружи, как говорит Абайка, то ни один бы не вышел живым. Видимо ждали, когда закончат резать, потом только начали стрелять. Так все было, да,Абайка?
[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 21:58]
YESNO:
а как они из неё выбрались
а как они из неё выбрались
Разрезали и выбрались. Если бы их ждали снаружи, как говорит Абайка, то ни один бы не вышел живым. Видимо ждали, когда закончат резать, потом только начали стрелять. Так все было, да,Абайка?
[Исправлено: maxsaf, 15.03.2025 - 21:58]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2214
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 20:57
Цитата:
В интернете масса информации с подробностями. Это теперь не секрет.
YESNO:
хорошо в трубу они попали а как они из неё выбрались им кто то помог снаружи или с собой все несли .
хорошо в трубу они попали а как они из неё выбрались им кто то помог снаружи или с собой все несли .
В интернете масса информации с подробностями. Это теперь не секрет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:07
Цитата:
У него ум, опыт, связи! Почему ему не поставить себя на уровень генерала Моссада? (Он, может быть, по интеллекту даже выше! Вот биография немного подкачала - выходец из СССР).
ТЫ же изображаешь "тут из себя всезнающую персону, приближенную к спецслужбам"
А ему сам Бог велел!
abaika95:
Кедми занимался вывозом евреев с пост советского пространства по программе Алия А ставит из себя как минимум генерала Моссада
Кедми занимался вывозом евреев с пост советского пространства по программе Алия А ставит из себя как минимум генерала Моссада
У него ум, опыт, связи! Почему ему не поставить себя на уровень генерала Моссада? (Он, может быть, по интеллекту даже выше! Вот биография немного подкачала - выходец из СССР).
ТЫ же изображаешь "тут из себя всезнающую персону, приближенную к спецслужбам"
А ему сам Бог велел!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:10
Цитата:
Ну, просто первый класс, вторая четверть!
111:
За окошком дождь и град -Это Трамп тут виноват!
За окошком дождь и град -Это Трамп тут виноват!
Ну, просто первый класс, вторая четверть!
-
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