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≡ Противопаводковые мероприятия продолжаются в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51353
Противопаводковые мероприятия продолжаются в Костанайской области
Отправлено: 15.03.25 - 19:18
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В рамках борьбы с возможными затоплениями на территории региона проводится комплекс работ, включающий вывоз снега, укладку инертных материалов, берегоукрепительные мероприятия и т.д., сообщила и.о. руководителя упрпавления общественного развития Динара Карымсакова. На 14 марта вывезено более 990 тыс куб.м. снега.


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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
748
Re: Противопаводковые мероприятия продолжаются в Костанайской...
Отправлено: 15.03.25 - 19:18
#1
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Когда наконец закончится трата бюджетных денег, называемой "борьбой с паводками"? Для этого нужно устранить причину: все кто в зоне подтопления будут обязаны жилье застраховать, чтобы сам нес ответственность за судьбу своего имущества, это первое! Этого не сделает, то это его проблемы! Второе тем, кто желает оставить свое место проживания в зоне подтопления предоставить в аренду жилье без права выкупа сроком на 5 лет, при этом продать свое жилье по остаточной стоимости гос-ву! Переселенцы будут платить арендную плату за пользование жильем и все коммунальные услуги! Гос-во, при обращении к нему, таким переселенцам может предоставить бесплатно 10 соток земли в зоне, где не подтапливает, для строительства жилья, либо аким области согласно плана градостроительства за счет бюджетных денег построит многоквартирные дома не в зоне подтопления, и предоставит переселенцам первоочередное право приобрести новое жилье за деньги, полученные от гос-ва! Халявы уже больше не будет, пора уже это понимать! С нового года начнем платить по новому налоговому кодексу, поэтому кто не работает или не желает это делать, будет иждивенцем, лишенным всех платных услуг, в том числе и медицинских услуг!
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