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Тяжелоатлеты Костанайской области завоевали шесть наград в Молодежных играх Казахстана
Тяжелоатлеты Костанайской области завоевали шесть наград в Молодежных играх Казахстана
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