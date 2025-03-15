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≡ Тяжелоатлеты Костанайской области завоевали шесть наград в Молодежных играх Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51352
Тяжелоатлеты Костанайской области завоевали шесть наград в Молодежных играх Казахстана
Отправлено: 15.03.25 - 18:26
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В Алматы в конце февраля - начале марта прошли соревнования по тяжелой атлетике в программе VI Молодежных игр Республики Казахстан. Сборная Костанайской области под руководством старшего тренера Сергея Корщикова завоевала в Молодежных играх в общей сложности шесть медалей, из которых три золотые, две серебряные и одна бронзовая.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
278
Re: Тяжелоатлеты Костанайской области завоевали шесть наград в...
Отправлено: 15.03.25 - 18:26
#1
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Какие молодцы наши штангисты !
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