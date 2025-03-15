НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51352
Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
Отправлено: 15.03.25 - 17:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В каждом областном центре нужно создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом, - Токаев на IV заседании Национального курултая. - К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2213
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 17:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причины надо находить и устранять, а не с последствиями "бороться".
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
747
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 18:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

Правильно! Не надо многим давать возможность создавать больных детей!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS