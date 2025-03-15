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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:16
#4096
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Цитата:
maxsaf:
Це зрада, чи перемога?

Це зачистка

Система убирает самых ретивых активистов кто сейчас может высказаться против переговоров
До этого убрали ту бабу забыл фамилию которая кричала что русские воюющие в ВСУ всеровно враги

Россия с 14 года чистит своих боевиков тех кто мог выступать против всевозможных минских соглашений
Мотарола
Гиви
Захарченко
Всякие вдадлены татарские
Пригожин
Гиркину повезло его закрыли
Всех их убрали свои же
Они и до путина могут добраться если переборщит со своим ура патриотизмом))
Так что Макс поосторожнее против переговоров выступай))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:19
#4097
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Цитата:
Vit:
Путин должен был сказать. Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия. А он как всегда сопли пожувал.


А он че жить не хочет? Если он начнет орать и истерить что всех надо давить, его свои же генералы у которых возможности нет давить, завдавят его)

Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся чтобы всю группировку ВСУ выгнать из Курской области?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16236
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:47
#4098
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Цитата:
abaika95:
Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся

Характер войны изменился. Все что раньше преподавали, уже не катит. Мы многое не видим и не узнаем уже. Это раньше танк заехал в аул, стрельнул и победил. Щас мы видим что не все так просто.

[Исправлено: Vit, 15.03.2025 - 13:48]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16236
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:49
#4099
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Цитата:
abaika95:

Особенно видим что оружие изменилось.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16236
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:52
#4100
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Цитата:
abaika95:

И давайте все же будем честны. У россии есть возможности стереть с лица земли Украину. Но она на это не идёт понимая что тогда отвернутся от неё все союзники.

[Исправлено: Vit, 15.03.2025 - 13:54]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16236
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 14:09
#4101
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Цитата:
abaika95:
На счёт трубы. Ну Незнаю. На что способен современный спецназ нам наверно на диване не узнать. Это надо там быть что б понять как они Работают. Обрати внимание на военные видосы. Как один штурмовик заходить в окоп всу и уничтожает всех. Или того же якута который 6 дней бился и потом хватило сил в рукопашную положить украинского солдата. Это просто фантастика. Сколько духа у солдат.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 14:26
#4102
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Кто нибудь может этого ретивого сенатора Кожаева выгнать? Скоро он скажет,что автомобилисты вообще зло для Казахстана и всех сначала оштрафовать, а потом прав лишить! Где наше лобби автомобильное?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 14:56
#4103
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Цитата:
abaika95:
Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся

Да, сейчас вон про них приколы германец скидывает, веселится..
А вообще глупо и бесполезно там задохнулись сотни солдат..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 16:24
#4104
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Кедми всё знает...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 16:32
#4105
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Цитата:
таноми52:
Кедми всё знает..

Кедми не разведчик и про разведку знает столько же сколько Арестович (типа офицер СБУ)
Кедми занимался вывозом евреев с пост советского пространства по программе Алия
А ставит из себя как минимум генерала Моссада
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 16:34
#4106
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Цитата:
111:
А вообще глупо и бесполезно там задохнулись сотни солдат

Ну пиар акция на крови

Зашли 400 человек прошли 14 км по трубе
Половина задохнулась
Половину на выходе из трубы встретили и обстреляли
А выставляют сейчас типа супер мега спецоперация
По факту пропагандисткий пшик
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 16:37
#4107
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Цитата:
Vit:
На счёт трубы. Ну Незнаю. На что способен современный спецназ нам наверно на диване не узнать

Это не спецназ шел
А штурмовая рота
Тоесть мясо
Цитата:
Vit:
Как один штурмовик заходить в окоп всу и уничтожает всех

И другие видосы есть
Как спецназ ВСУ залез в российский окоп и по одному всех перебили
Иди как российских солдат как зайчиков в поле дронами загоняют и глушат
Те раненые потом стреляются понимая что не доползут уже
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 16:50
#4108
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Цитата:
111:
А вообще глупо и бесполезно там задохнулись сотни солдат..

Цитата:
abaika95:
Зашли 400 человек прошли 14 км по трубе Половина задохнулась

А за кого тогда Трамп добрым словом тогда обмолвился?
Чё вы там такое принимаете, или курите? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 17:02
#4109
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Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
подробнее тут
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 17:04
#4110
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За что убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году ​​​​​​Демьян Ганул
Подробнее тут
И кара всех настигнет. побег невозможен.
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