Отправлено: - 13:19

Vit:

Путин должен был сказать. Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия. А он как всегда сопли пожувал.

Цитата:А он че жить не хочет? Если он начнет орать и истерить что всех надо давить, его свои же генералы у которых возможности нет давить, завдавят его)Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся чтобы всю группировку ВСУ выгнать из Курской области?