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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:16
Цитата:
Це зачистка
Система убирает самых ретивых активистов кто сейчас может высказаться против переговоров
До этого убрали ту бабу забыл фамилию которая кричала что русские воюющие в ВСУ всеровно враги
Россия с 14 года чистит своих боевиков тех кто мог выступать против всевозможных минских соглашений
Мотарола
Гиви
Захарченко
Всякие вдадлены татарские
Пригожин
Гиркину повезло его закрыли
Всех их убрали свои же
Они и до путина могут добраться если переборщит со своим ура патриотизмом))
Так что Макс поосторожнее против переговоров выступай))
maxsaf:
Це зрада, чи перемога?
Це зрада, чи перемога?
Це зачистка
Система убирает самых ретивых активистов кто сейчас может высказаться против переговоров
До этого убрали ту бабу забыл фамилию которая кричала что русские воюющие в ВСУ всеровно враги
Россия с 14 года чистит своих боевиков тех кто мог выступать против всевозможных минских соглашений
Мотарола
Гиви
Захарченко
Всякие вдадлены татарские
Пригожин
Гиркину повезло его закрыли
Всех их убрали свои же
Они и до путина могут добраться если переборщит со своим ура патриотизмом))
Так что Макс поосторожнее против переговоров выступай))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:19
Цитата:
А он че жить не хочет? Если он начнет орать и истерить что всех надо давить, его свои же генералы у которых возможности нет давить, завдавят его)
Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся чтобы всю группировку ВСУ выгнать из Курской области?
Vit:
Путин должен был сказать. Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия. А он как всегда сопли пожувал.
Путин должен был сказать. Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия. А он как всегда сопли пожувал.
А он че жить не хочет? Если он начнет орать и истерить что всех надо давить, его свои же генералы у которых возможности нет давить, завдавят его)
Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся чтобы всю группировку ВСУ выгнать из Курской области?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:47
Цитата:
Характер войны изменился. Все что раньше преподавали, уже не катит. Мы многое не видим и не узнаем уже. Это раньше танк заехал в аул, стрельнул и победил. Щас мы видим что не все так просто.
[Исправлено: Vit, 15.03.2025 - 13:48]
abaika95:
Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся
Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся
Характер войны изменился. Все что раньше преподавали, уже не катит. Мы многое не видим и не узнаем уже. Это раньше танк заехал в аул, стрельнул и победил. Щас мы видим что не все так просто.
[Исправлено: Vit, 15.03.2025 - 13:48]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:49
Цитата:
Особенно видим что оружие изменилось.
abaika95:
Особенно видим что оружие изменилось.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 13:52
Цитата:
И давайте все же будем честны. У россии есть возможности стереть с лица земли Украину. Но она на это не идёт понимая что тогда отвернутся от неё все союзники.
[Исправлено: Vit, 15.03.2025 - 13:54]
abaika95:
И давайте все же будем честны. У россии есть возможности стереть с лица земли Украину. Но она на это не идёт понимая что тогда отвернутся от неё все союзники.
[Исправлено: Vit, 15.03.2025 - 13:54]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 14:09
Цитата:
abaika95:На счёт трубы. Ну Незнаю. На что способен современный спецназ нам наверно на диване не узнать. Это надо там быть что б понять как они Работают. Обрати внимание на военные видосы. Как один штурмовик заходить в окоп всу и уничтожает всех. Или того же якута который 6 дней бился и потом хватило сил в рукопашную положить украинского солдата. Это просто фантастика. Сколько духа у солдат.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 14:26
Кто нибудь может этого ретивого сенатора Кожаева выгнать? Скоро он скажет,что автомобилисты вообще зло для Казахстана и всех сначала оштрафовать, а потом прав лишить! Где наше лобби автомобильное?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 14:56
Цитата:
Да, сейчас вон про них приколы германец скидывает, веселится..
А вообще глупо и бесполезно там задохнулись сотни солдат..
abaika95:
Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся
Сколько ещё солдат в трубе должно задохнутся
Да, сейчас вон про них приколы германец скидывает, веселится..
А вообще глупо и бесполезно там задохнулись сотни солдат..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 16:24
Кедми всё знает...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 16:32
Цитата:
Кедми не разведчик и про разведку знает столько же сколько Арестович (типа офицер СБУ)
Кедми занимался вывозом евреев с пост советского пространства по программе Алия
А ставит из себя как минимум генерала Моссада
таноми52:
Кедми всё знает..
Кедми всё знает..
Кедми не разведчик и про разведку знает столько же сколько Арестович (типа офицер СБУ)
Кедми занимался вывозом евреев с пост советского пространства по программе Алия
А ставит из себя как минимум генерала Моссада
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 16:34
Цитата:
Ну пиар акция на крови
Зашли 400 человек прошли 14 км по трубе
Половина задохнулась
Половину на выходе из трубы встретили и обстреляли
А выставляют сейчас типа супер мега спецоперация
По факту пропагандисткий пшик
111:
А вообще глупо и бесполезно там задохнулись сотни солдат
А вообще глупо и бесполезно там задохнулись сотни солдат
Ну пиар акция на крови
Зашли 400 человек прошли 14 км по трубе
Половина задохнулась
Половину на выходе из трубы встретили и обстреляли
А выставляют сейчас типа супер мега спецоперация
По факту пропагандисткий пшик
-
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