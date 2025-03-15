Отправлено: - 16:24

Vit:

Один дома на унитазе сидит пока жена ему жрать готовит. Второй бот где нибуть в Европе сидит и шлепает по Клаве про плохую Россию

Праздник Амал мерекесі – Көрісу күні отмечали 14 марта в Жастар сарайы

На мероприятие были приглашены почетные гости: писатели Серикбай Оспанов и Акылбек Шаяхметов, ветеран госслужбы Римма Гайсенова, председатель совета ветеранов области Батырбек Ахметов, представитель духовенства отец Геннадий и главный имам области Бектурсын Уалиев.

Цитата:Тебе Виталя неделя в психушке не помоглаВесной надо больше лежать))Цитата:Построили этот сарай на окраине теперь всё подряд туда стащили и проводятЦентр города какойто обделенный получаетсяВо сколько было мероприятие? Где было объявление дано?Цитата:А эти граждане кроме отца Геннадия не знают как этот праздник проходит? И не видели ни разу обряды?У нас поуехи вон жалуются нафига им историю Казахстана вдалбливали если никто ниче в итоге живя в Канаде не помнит? Так и с этими обрядами. Тысячи людей живут и никто ниче не знает о стране проживания. Надо для этно общин такие мероприятия устраиватьДля рабочих(после работы)В районах в том же Рудном.Чтобы был понятен примерЭто как устраивать дни культуры северного Кавказа в Чечне для чеченцевА вся Россия сидит и не понимает чё это за лезгинка такая))