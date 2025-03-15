Цитата:
Vit:
Один дома на унитазе сидит пока жена ему жрать готовит. Второй бот где нибуть в Европе сидит и шлепает по Клаве про плохую Россию
Тебе Виталя неделя в психушке не помогла
Весной надо больше лежать))
Цитата:
Праздник Амал мерекесі – Көрісу күні отмечали 14 марта в Жастар сарайы
Построили этот сарай на окраине теперь всё подряд туда стащили и проводят
Центр города какойто обделенный получается
Во сколько было мероприятие? Где было объявление дано?
Цитата:
На мероприятие были приглашены почетные гости: писатели Серикбай Оспанов и Акылбек Шаяхметов, ветеран госслужбы Римма Гайсенова, председатель совета ветеранов области Батырбек Ахметов, представитель духовенства отец Геннадий и главный имам области Бектурсын Уалиев.
А эти граждане кроме отца Геннадия не знают как этот праздник проходит? И не видели ни разу обряды?
У нас поуехи вон жалуются нафига им историю Казахстана вдалбливали если никто ниче в итоге живя в Канаде не помнит? Так и с этими обрядами. Тысячи людей живут и никто ниче не знает о стране проживания. Надо для этно общин такие мероприятия устраивать
Для рабочих(после работы)
В районах в том же Рудном.
Чтобы был понятен пример
Это как устраивать дни культуры северного Кавказа в Чечне для чеченцев
А вся Россия сидит и не понимает чё это за лезгинка такая))