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≡ Тепло юрт и аромат баурсаков - День единения и традиций отметили в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51350
Тепло юрт и аромат баурсаков - День единения и традиций отметили в Костанае
Отправлено: 15.03.25 - 16:02
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Праздник Амал мерекесі – Көрісу күні отмечали 14 марта в Жастар сарайы. Его холл превратился в этнодеревню, где гости могли познакомиться с традициями, обычаями и обрядами казахского народа.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16236
Re: Тепло юрт и аромат баурсаков - День единения и традиций...
Отправлено: 15.03.25 - 16:02
#1
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А где наши местные форумные Патриоты?. Абайка и Марик. А. Можете не отвечать. Я знаю где. Один дома на унитазе сидит пока жена ему жрать готовит. Второй бот где нибуть в Европе сидит и шлепает по Клаве про плохую Россию
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17836
Re: Тепло юрт и аромат баурсаков - День единения и традиций...
Отправлено: 15.03.25 - 16:24
#2
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Цитата:
Vit:
Один дома на унитазе сидит пока жена ему жрать готовит. Второй бот где нибуть в Европе сидит и шлепает по Клаве про плохую Россию

Тебе Виталя неделя в психушке не помогла
Весной надо больше лежать))
Цитата:
Праздник Амал мерекесі – Көрісу күні отмечали 14 марта в Жастар сарайы


Построили этот сарай на окраине теперь всё подряд туда стащили и проводят
Центр города какойто обделенный получается
Во сколько было мероприятие? Где было объявление дано?

Цитата:
На мероприятие были приглашены почетные гости: писатели Серикбай Оспанов и Акылбек Шаяхметов, ветеран госслужбы Римма Гайсенова, председатель совета ветеранов области Батырбек Ахметов, представитель духовенства отец Геннадий и главный имам области Бектурсын Уалиев.


А эти граждане кроме отца Геннадия не знают как этот праздник проходит? И не видели ни разу обряды?
У нас поуехи вон жалуются нафига им историю Казахстана вдалбливали если никто ниче в итоге живя в Канаде не помнит? Так и с этими обрядами. Тысячи людей живут и никто ниче не знает о стране проживания. Надо для этно общин такие мероприятия устраивать
Для рабочих(после работы)
В районах в том же Рудном.
Чтобы был понятен пример
Это как устраивать дни культуры северного Кавказа в Чечне для чеченцев
А вся Россия сидит и не понимает чё это за лезгинка такая))
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