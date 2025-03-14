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Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия "глубинного государства", восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддержки.

Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ,

maxsaf:

на первый план выходят государственный национализм Всё, приплыли..

Цитата:Оооой зря зря токаев начал на эту тему высказываться.Трамп аномалия, 4 года пересидит и свалитА глубинное государство США никуда не денетсяГлубинное государство это союз корпораций, военно промышленного комплекса, Пентагона и спецслужб и они уж точно переживут аудит Трампа а вот Трамп потом наврядле переживает аудит своей деятельности на посту президента.И сейчас встревать со своими комментариями по действиям Трампа в США очень опасноДа и зачем ? Вот зачем?Трамп бы оскорбился если бы в Казахстане Токаев не оценил его? НетА глубинное государство теперь сделает выводыЦитата:Кто ему текст писал?Не вижу ничего плохого в так называемых демократических моральных ценностяхВ особенности по отношению к ЛГБТ или надо геев на кострах что-ли жечь? Нет надо относиться к ним как к обычному социальному явлению и в этом ничего плохого нетНо то что навязывались гей парады это конечно плохоНу так что молчали то до Трампа? Сказали бы прямо вот гей парад финансирует Юсейд,мы это не принимаем но к ЛГБТ относимся вполне адекватно, нет храбрыми стали задним числомЦитата:Так он про Трампа же и в целом о тенденцииМол в США государственный национализм стал превалировать над глобализмомРешили своими нац темами заниматься и отказаться от финансирования всего на свете