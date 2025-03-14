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НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 51350
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 14.03.25 - 21:20
14 марта прошло IV заседание Национального курултая с участием президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Самые интересные заявления главы государства с этого мероприятия читайте в материале "НГ".
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(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
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- 26989
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 21:20
Цитата:
Всё, приплыли...
на первый план выходят государственный национализм
Всё, приплыли...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7478
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 22:46
Что-то не совсем понятно,какой был интерес продавать обьекты за десять копеек и выкупать у нового владельца за огромные суммы,например управление с/х (110 млн) и тот же аэропорт (35 млн). Народное имущество толкает бульдозером на госнужды всучив пять копеек ,а тут сыпят как из рога изобилие.
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 22:47
Ну я же в прошлой передаче говорил, что Трамп в тык вставил нашим.
А вот не поверили кое кто.
Оказывается я правду сказал?
А вот не поверили кое кто.
Оказывается я правду сказал?
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 14.03.25 - 22:49
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4097
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 15.03.25 - 00:40
Цитата:
Да жаль этого "бога" не было, когда твои родители тебя зачатили! Как бы сегодня было бы всё лучше и проще!
ПС - я об этом уже давно твердил.
[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 01:44]
111:
А презерватив напоминаю, это как Бог и именно он решает, кому не родиться и кому выйти в этот Мир.
А презерватив напоминаю, это как Бог и именно он решает, кому не родиться и кому выйти в этот Мир.
Да жаль этого "бога" не было, когда твои родители тебя зачатили! Как бы сегодня было бы всё лучше и проще!
ПС - я об этом уже давно твердил.
[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 01:44]
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 05:56
Какая удобная штука оказалась эта самая ЛГБТ, для всех правителей! Когда надо народ припугнешь ею, когда надо оправдаешь свои действия, когда надо других грязью обольешь, очень универсальная штука и что её раньше не придумали?
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 06:04
Про НДС, если платить, то надо платить всем, тогда в чём проблема для бизнеса, практически никакой, всё оплачивает конечный потребитель, у остальных почти всё идёт в зачёт. Проходили же это всё в 90 е и никаких порогов не было, потом начали выдерживать из цепочки отдельных участников процесса, например колхозников,им дали выбор хочешь платишь, не хочешь обьявляешь себя неплательщиком НДС, вот и наплодили льготников, и даже бухгалтеров не осталось, которые могут грамотно с ним работать!
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 06:10
Я когда слушаю нашего президента, всегда думаю какого наивного и милого руководителя мы себе выбрали. И ничего то он в жизни не знает и всех слушает хоть во внутренних, хоть во внешних!!! Но слушает, то он слушает, а потом как гаркнет," Не сметь обижать мой народ" и сразу несправедливых налогов чуть меньше становится и народу становится так хорошо!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1897
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 10:24
Цитата:
......и никакая это наивность это курс многовекторности...а что он милый о мужчинах так не говорят,слабый и.т.д.....
saba:
Я когда слушаю нашего президента, всегда думаю какого наивного и милого руководителя мы себе выбрали.
Я когда слушаю нашего президента, всегда думаю какого наивного и милого руководителя мы себе выбрали.
......и никакая это наивность это курс многовекторности...а что он милый о мужчинах так не говорят,слабый и.т.д.....
(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 2212
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 10:52
Ждём возрождение Тургайской области.
Цены на квартиры в Аркалыке скоро поднимутся, успейте прикупить!
Цены на квартиры в Аркалыке скоро поднимутся, успейте прикупить!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1897
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 11:15
Цитата:
.....бросил всИ дела и еду скупать недвижимость,наберу только микрозаймов
Skeptic:
Ждём возрождение Тургайской области. Цены на квартиры в Аркалыке скоро поднимутся, успейте прикупить!
Ждём возрождение Тургайской области. Цены на квартиры в Аркалыке скоро поднимутся, успейте прикупить!
.....бросил всИ дела и еду скупать недвижимость,наберу только микрозаймов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17836
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 14:59
Цитата:
Оооой зря зря токаев начал на эту тему высказываться.
Трамп аномалия, 4 года пересидит и свалит
А глубинное государство США никуда не денется
Глубинное государство это союз корпораций, военно промышленного комплекса, Пентагона и спецслужб и они уж точно переживут аудит Трампа а вот Трамп потом наврядле переживает аудит своей деятельности на посту президента.
И сейчас встревать со своими комментариями по действиям Трампа в США очень опасно
Да и зачем ? Вот зачем?
Трамп бы оскорбился если бы в Казахстане Токаев не оценил его? Нет
А глубинное государство теперь сделает выводы
Цитата:
Кто ему текст писал?
Не вижу ничего плохого в так называемых демократических моральных ценностях
В особенности по отношению к ЛГБТ или надо геев на кострах что-ли жечь? Нет надо относиться к ним как к обычному социальному явлению и в этом ничего плохого нет
Но то что навязывались гей парады это конечно плохо
Ну так что молчали то до Трампа? Сказали бы прямо вот гей парад финансирует Юсейд,мы это не принимаем но к ЛГБТ относимся вполне адекватно, нет храбрыми стали задним числом
Цитата:
Так он про Трампа же и в целом о тенденции
Мол в США государственный национализм стал превалировать над глобализмом
Решили своими нац темами заниматься и отказаться от финансирования всего на свете
Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия "глубинного государства", восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддержки.
Оооой зря зря токаев начал на эту тему высказываться.
Трамп аномалия, 4 года пересидит и свалит
А глубинное государство США никуда не денется
Глубинное государство это союз корпораций, военно промышленного комплекса, Пентагона и спецслужб и они уж точно переживут аудит Трампа а вот Трамп потом наврядле переживает аудит своей деятельности на посту президента.
И сейчас встревать со своими комментариями по действиям Трампа в США очень опасно
Да и зачем ? Вот зачем?
Трамп бы оскорбился если бы в Казахстане Токаев не оценил его? Нет
А глубинное государство теперь сделает выводы
Цитата:
Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ,
Кто ему текст писал?
Не вижу ничего плохого в так называемых демократических моральных ценностях
В особенности по отношению к ЛГБТ или надо геев на кострах что-ли жечь? Нет надо относиться к ним как к обычному социальному явлению и в этом ничего плохого нет
Но то что навязывались гей парады это конечно плохо
Ну так что молчали то до Трампа? Сказали бы прямо вот гей парад финансирует Юсейд,мы это не принимаем но к ЛГБТ относимся вполне адекватно, нет храбрыми стали задним числом
Цитата:
maxsaf:
на первый план выходят государственный национализм Всё, приплыли..
на первый план выходят государственный национализм Всё, приплыли..
Так он про Трампа же и в целом о тенденции
Мол в США государственный национализм стал превалировать над глобализмом
Решили своими нац темами заниматься и отказаться от финансирования всего на свете
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 15.03.25 - 15:23
Лишь бы не ввел как в России, за критику чиновников или войны, конфискацию недвижимого имущества..
А так, пусть хвалит он этот презер.., ой, Трампа..
А так, пусть хвалит он этот презер.., ой, Трампа..
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