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≡ Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51349
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 11:57
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Судебный исполнитель наложил запрет на выдачу водительского удостоверения. Прав ли он? Вопрос задал читатель «НГ», получивший такое сообщение от частного судебного исполнителя.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16232
Re: Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон?...
Отправлено: 15.03.25 - 11:57
#1
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Просто живите по средствам. Если у тебя зп 200 тыщ вот и живи на них и ненадо айфон в кредит брать стоимостью 700 тыщ.

Я устал с сыном бороться. В кредитах весь. Каспий ему спокойно выдаёт. А он студент в универе, но есть подработка в инете. Он там модер на игровом сайте. 120 тыщ зп.

А долгов на пол ляма. Я перед новым годом закрыл его все долги. И сказал сынок начни жизнь с 1 января по новой. Без долгов. И че? Опять залез в этот каспий.

Я ему смотри сын, а если меня завтра не станет. Убьют, авария. Итд итп. Ты как будешь выкручиваться? Я тебе все дал. Машину купил. Когда я был студентом я на автобусе ездил.

Возмись за голову. Я ведь тоже не вечный.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1897
Re: Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон?...
Отправлено: 15.03.25 - 12:49
#2
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Цитата:
Vit:
Я ему смотри сын, а если меня завтра не станет. Убьют, авария. Итд итп. Ты как будешь выкручиваться? Я тебе все дал. Машину купил. Когда я был студентом я на автобусе ездил.

....ты сам его такой сделаль машина купиль кредит закриль,помогашь много...когда от тебя не будет помощи и он будет знать что спасение утопающих дело самих утопающих может он подумает,а пока ты выступаешь спонсором в его хотелках так и будет продолжаться.....его хотелки это ты и за голову он не возмётся пока няньчиишься с ним..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16232
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 13:09
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022: ты сам его такой сделаль
Почему сюды написал. Я с ним уже месяц не общаюсь. Может прочитает или кто нибудь передаст слова отца что за него я переживаю. Что я без злого умысла ругаю его. Я желаю ему только хорошее. И родней чем он у меня не кого нету.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7393
Re: Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон?...
Отправлено: 15.03.25 - 13:15
#4
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Цитата:
Vit:
ненадо айфон

Так Виталий речь то о том, что человек за воду задолжал, а ему права ограничили! Глядишь, может потаксовал бы и за воду оплатил бы! А ему низзя, сначала отдай долг, а потом будешь таксовать или вообще как то передвигаться! Что мелочиться, задолжал сразу лицензию на жизнь отменить и всего делов!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4094
Лишить водительских прав из-за долга - это абсурд или закон? Разбираемся в ситуации
Отправлено: 15.03.25 - 13:19
#5
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Согласен с Сабой. Как можно лишать прав на вождение ТС, если у тебя долги. Одно с другим ну никак не вяжется. И нарушает конституционное право свобод граждан Казахстана. Это как когда то КТЭК двери железные и батареи отопления за долги забирал - беспредел, одним словом.
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