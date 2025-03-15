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≡ Немного орехов, масла и вина - Готовим соус, который сделает вкуснее постные блюда из овощей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51349
Немного орехов, масла и вина - Готовим соус, который сделает вкуснее постные блюда из овощей
Отправлено: 15.03.25 - 11:59
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Выручают мотивы грузинской кухни. Соус очень простой, никаких особых кулинарных навыков не требует. Подходит к овощам без ярко выраженного собственного вкуса. Например, у меня в холодильнике была спаржевая фасоль.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1897
Re: Немного орехов, масла и вина - Готовим соус, который сделает...
Отправлено: 15.03.25 - 11:59
#1
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....наконец та мною многоуважаемая Дора приготовили мне рецепт постного блюда,попробую его приготовить как вегану с огромным стажем....СПАСИБО!!!!!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16232
Re: Немного орехов, масла и вина - Готовим соус, который сделает...
Отправлено: 15.03.25 - 12:49
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
как вегану с огромным стажем....СПАСИБО!!!!!

Спорно. Без мяса вроде рано или поздно все веганы загинаются. Смотри не насилуй себя. Я придерживаюсь того что нужно кушать всё но без переедания и фанатизма. Организму нужны всякие белки, углеводы и тд.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4094
Re: Немного орехов, масла и вина - Готовим соус, который сделает...
Отправлено: 15.03.25 - 12:54
#3
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Цитата:
Vit:
Спорно. Без мяса вроде рано или поздно все веганы загинаются.

У них витаминки есть. А так тоже не понимаю таких людей. Человек - животное, всеядное. Зверюшек им жалко, пусть в Африку съездят, посмотрят как гиены, живность "бомбят", других слов нет, или как крокодилы "искушать изволят" посмотрят.
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