Отправлено: - 12:49

родом из Шанхая2022:

как вегану с огромным стажем....СПАСИБО!!!!!

Цитата:Спорно. Без мяса вроде рано или поздно все веганы загинаются. Смотри не насилуй себя. Я придерживаюсь того что нужно кушать всё но без переедания и фанатизма. Организму нужны всякие белки, углеводы и тд.