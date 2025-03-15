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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Как быть с Восьмым марта?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51349
Юрий БОНДАРЕНКО: Как быть с Восьмым марта?
Отправлено: 15.03.25 - 10:48
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Правдолюбивый интернет вещает, что в независимом Казахстане и этот праздник неуместен. Почему? Да потому, что в заокеанской Америке, где, кажется, начинался путь к нему, сам этот путь начинали, мягко говоря, женщины легкого поведения.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1897
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как быть с Восьмым марта?
Отправлено: 15.03.25 - 10:48
#1
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....что вы уважаемый возмущаетесь не стоит... вы наверное забыли наш курс многовекторности....про день победы забыли а 8й марта это уже не что....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7478
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как быть с Восьмым марта?
Отправлено: 15.03.25 - 10:55
#2
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Да пусть народ гуляет и отдыхает,все равно никто толком не работает одни пенсионеры остались
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43760
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как быть с Восьмым марта?
Отправлено: 15.03.25 - 10:55
#3
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Чтобы красибо закрыть 8 марта, нужно начинать праздновать наурыз не с 14го, а именно с 8го марта..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1897
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как быть с Восьмым марта?
Отправлено: 15.03.25 - 12:37
#4
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Цитата:
111:
Чтобы красибо закрыть 8 марта, нужно начинать праздновать наурыз не с 14го, а именно с 8го марта..

....чтоб не париться лучше начать с 1й января.... :-) :-) :-)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16232
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как быть с Восьмым марта?
Отправлено: 15.03.25 - 12:38
#5
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Я два раза перечитал. Все равно не понял. Юрия. Другой уровень образования. Он профессор вроде в универе. Или уже пенс.
Сарказм его не много другого уровня.
Ну все равно читаю. И учюсь.
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