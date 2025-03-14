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«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51345
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:16
Корреспонденты «НГ» 13 марта проехали 163 км участка республиканской трассы М-36, за проезд по которому с грузового транспорта и автобусов уже три недели снимают деньги. В 11.30 в очереди на пункте пропуска стояло 55 большегрузных машин. Мы спрашивали, как водители оценивают практику платы за проезд.
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«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:16
Со мной бы интервью получилось бы смешней. Так: пи пи пи пи пи здравствуйте вы из НГ про дороги Кайрак-костанай. Пи, пи пи.
[Исправлено: Vit, 14.03.2025 - 16:17]
[Исправлено: Vit, 14.03.2025 - 16:17]
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:19
Мне жена как то говорит. Слушай а ты уже перестал замечать маты. У тебя они выстреливают на раз
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43757
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:56
Цитата:
Цитата:
Это первая или уже вторая?
Vit:
Цитата:
Мне жена как то говорит.
Это первая или уже вторая?
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:58
Цитата:
111: Это первая или уже вторая?Бывшая. Я женюсь только один раз. Все остальное это романтика и кекс не более.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1146
Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...
Отправлено: 14.03.25 - 17:09
Ну тут мы впереди планеты всей. То на медстврахование деньги собирали, а в итоге - хищения на хищениях. Сделали платной дорогу, а качество - зачем? Главное же- бабки, вливания в бюджет. Скоро Абая в городе платной сделают по тихому
Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...
Отправлено: 14.03.25 - 17:28
Немного колега чуть, про Николаевку не договорил, простительно. Оснавная проблема ПП это и дорога и то что там нет рентгена. Там просто не оформишся. С серьёзным грузом.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1146
Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...
Отправлено: 14.03.25 - 17:34
А почему бы министру сначала не проехать ЛИЧНО, чтобы голословные заявления не делать? Причем не на &%*#возке премиум-класса, с водителем, а на машине среднестатистического гражданина. Чтобы на своей шкуре прочувствовать адекватность своих решений и утверждений.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7392
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 19:21
Цитата:
Родись по новой, можно будет ещё раз жениться!
Vit:
. Я женюсь только один раз. Все остальное это романтика и кекс не более.
. Я женюсь только один раз. Все остальное это романтика и кекс не более.
Родись по новой, можно будет ещё раз жениться!
Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...
Отправлено: 14.03.25 - 21:11
Цитата:
Конечно если бы это было бы возможно я б поновой родился. Но не ради женитьбы. А ради других причин. Исправил бы судьбу.
saba:
Родись по новой, можно будет ещё раз жениться!
Родись по новой, можно будет ещё раз жениться!
Конечно если бы это было бы возможно я б поновой родился. Но не ради женитьбы. А ради других причин. Исправил бы судьбу.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1891
Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...
Отправлено: 15.03.25 - 10:39
....идём правильным курсом сегодня сделали плату за проезд большегрузу,завтра автобусам,легковым.....кто будет увиливать и неоплачивать приставы должны будут изымать вод.удостоверение,транспорт или описать имущество чтоб оплатили......наконец то у нас появятся приличные клозеты как в европе за счёт наш....
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