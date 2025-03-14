Отправлено: - 09:19

А я повелся на этих коучах. Один старичёк подходит ко мне и протягивает старые монеты. Купи. Дай 200 рублей мне много ненадо. Нашёл их под печкой.Я и купил. Ну всё думаю конец моей бедной жизни. Куплю себе яхту. Буду ходить в белом костюме. А фиг там. Сувенирки оказались.