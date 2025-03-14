Отправлено: - 00:40

111:

А презерватив напоминаю, это как Бог и именно он решает, кому не родиться и кому выйти в этот Мир.

[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 01:44]

Цитата:Да жаль этого "бога" не было, когда твои родители тебя зачатили! Как бы сегодня было бы всё лучше и проще!ПС - я об этом уже давно твердил.