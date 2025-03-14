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НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51345
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 14.03.25 - 21:20
14 марта прошло IV заседание Национального курултая с участием президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Самые интересные заявления главы государства с этого мероприятия читайте в материале "НГ".
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(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
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- 26989
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 21:20
Цитата:
Всё, приплыли...
на первый план выходят государственный национализм
Всё, приплыли...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
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- 02.07.12
- Сообщений:
- 7477
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 22:46
Что-то не совсем понятно,какой был интерес продавать обьекты за десять копеек и выкупать у нового владельца за огромные суммы,например управление с/х (110 млн) и тот же аэропорт (35 млн). Народное имущество толкает бульдозером на госнужды всучив пять копеек ,а тут сыпят как из рога изобилие.
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
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- 43757
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 22:47
Ну я же в прошлой передаче говорил, что Трамп в тык вставил нашим.
А вот не поверили кое кто.
Оказывается я правду сказал?
А вот не поверили кое кто.
Оказывается я правду сказал?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43757
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 14.03.25 - 22:49
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 4087
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 15.03.25 - 00:40
Цитата:
Да жаль этого "бога" не было, когда твои родители тебя зачатили! Как бы сегодня было бы всё лучше и проще!
ПС - я об этом уже давно твердил.
[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 01:44]
111:
А презерватив напоминаю, это как Бог и именно он решает, кому не родиться и кому выйти в этот Мир.
А презерватив напоминаю, это как Бог и именно он решает, кому не родиться и кому выйти в этот Мир.
Да жаль этого "бога" не было, когда твои родители тебя зачатили! Как бы сегодня было бы всё лучше и проще!
ПС - я об этом уже давно твердил.
[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 01:44]
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 05:56
Какая удобная штука оказалась эта самая ЛГБТ, для всех правителей! Когда надо народ припугнешь ею, когда надо оправдаешь свои действия, когда надо других грязью обольешь, очень универсальная штука и что её раньше не придумали?
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 06:04
Про НДС, если платить, то надо платить всем, тогда в чём проблема для бизнеса, практически никакой, всё оплачивает конечный потребитель, у остальных почти всё идёт в зачёт. Проходили же это всё в 90 е и никаких порогов не было, потом начали выдерживать из цепочки отдельных участников процесса, например колхозников,им дали выбор хочешь платишь, не хочешь обьявляешь себя неплательщиком НДС, вот и наплодили льготников, и даже бухгалтеров не осталось, которые могут грамотно с ним работать!
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 06:10
Я когда слушаю нашего президента, всегда думаю какого наивного и милого руководителя мы себе выбрали. И ничего то он в жизни не знает и всех слушает хоть во внутренних, хоть во внешних!!! Но слушает, то он слушает, а потом как гаркнет," Не сметь обижать мой народ" и сразу несправедливых налогов чуть меньше становится и народу становится так хорошо!
р
(Полноправные пользователи)
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- 22.04.22
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- 1891
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 15.03.25 - 10:24
Цитата:
......и никакая это наивность это курс многовекторности...а что он милый о мужчинах так не говорят,слабый и.т.д.....
saba:
Я когда слушаю нашего президента, всегда думаю какого наивного и милого руководителя мы себе выбрали.
Я когда слушаю нашего президента, всегда думаю какого наивного и милого руководителя мы себе выбрали.
......и никакая это наивность это курс многовекторности...а что он милый о мужчинах так не говорят,слабый и.т.д.....
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