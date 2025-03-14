Отправлено: - 22:37

Vit:

Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия. А он как всегда сопли пожувал.

[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 00:18]

Цитата:Виталь, он так и сказал. Это же международный, а не местечковой газеты уровень. Тут "высший пилотаж" политики и дипломатии