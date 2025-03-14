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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:32
Цитата:
Эл-починно:Путин должен был сказать. Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия. А он как всегда сопли пожувал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:37
Цитата:
Виталь, он так и сказал. Это же международный, а не местечковой газеты уровень. Тут "высший пилотаж" политики и дипломатии
[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 00:18]
Vit:
Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия. А он как всегда сопли пожувал.
Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия. А он как всегда сопли пожувал.
Виталь, он так и сказал. Это же международный, а не местечковой газеты уровень. Тут "высший пилотаж" политики и дипломатии
[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 00:18]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:38
Цитата:
В телеграмме сегодня бойцы сетуют что уходят они спокойно.
хотя может специально ипсо какое нибудь .
[Исправлено: YESNO, 14.03.2025 - 23:40]
111:
Спокойно они не вышли, полегло порядком и подтверждение этому многочисленные разбитые колонны
Спокойно они не вышли, полегло порядком и подтверждение этому многочисленные разбитые колонны
В телеграмме сегодня бойцы сетуют что уходят они спокойно.
хотя может специально ипсо какое нибудь .
[Исправлено: YESNO, 14.03.2025 - 23:40]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43756
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:44
Цитата:
Вот с Херсонской русские ушли спокойно, там да, согласен, что был договорняк.
А тут нет, били их конкретно, просто хорошо были поставлены арьергардные бои со стороны хохлов.
YESNO:
телеграмме сегодня бойцы сетуют что уходят они спокойно.
телеграмме сегодня бойцы сетуют что уходят они спокойно.
Вот с Херсонской русские ушли спокойно, там да, согласен, что был договорняк.
А тут нет, били их конкретно, просто хорошо были поставлены арьергардные бои со стороны хохлов.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43756
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:45
Цитата:
Он сказал что это террористы же
Vit:
Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия
Всех кто в курскую зашли подлежат уничтожению без суда и следствия
Он сказал что это террористы же
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 26989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 23:06
Цитата:
Бойцы какой стороны сетуют?
YESNO:
В телеграмме сегодня бойцы сетуют что уходят они спокойно.
В телеграмме сегодня бойцы сетуют что уходят они спокойно.
Бойцы какой стороны сетуют?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 23:21
Цитата:
maxsaf: Бойцы какой стороны сетуют?Я уже Незнаю кому верить. Ну телеграмм я точно не верю. После Мариковских болот. Там брехня на брехне. Надеюсь бойцы так просто не дадут уйти насильникам и убийцам. Аминь.
(Полноправные пользователи)
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- 11620
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 00:01
Цитата:
---Гимн УССР - к рассвету страны , гимн незалежной - панегерик
saba:
А что не так с гимном Украины?
А что не так с гимном Украины?
---Гимн УССР - к рассвету страны , гимн незалежной - панегерик
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 00:42
Цитата:
должны по идее бойцы вс России .
но в субботу шабат а Пурим вроде как закончился (кстати где репортаж с Костанайской синагоги ?) поэтому все новости в понедельник .
maxsaf:
Бойцы какой стороны сетуют
Бойцы какой стороны сетуют
должны по идее бойцы вс России .
но в субботу шабат а Пурим вроде как закончился (кстати где репортаж с Костанайской синагоги ?) поэтому все новости в понедельник .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 00:43
Цитата:
а тебе обязательно верить ?
Vit:
Я уже Незнаю кому верить
Я уже Незнаю кому верить
а тебе обязательно верить ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 00:54
Цитата:
А что тут не так? Или жить как робот лучше?
Естественно, что у людей - человеков есть чувства, надежды и другие признаки жизни. Тут ничего необычного нет. Хотя конечно можно просто, как машина просыпаться, идти на работу, потом домой и так каждый день...??? Естественно у человека должна быть цель, вера и надежда. Это же очевидно. А остальным к психологу! Которых тоже пора запретить, как и коучингистов.
[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 02:00]
YESNO:
а тебе обязательно верить ?
а тебе обязательно верить ?
А что тут не так? Или жить как робот лучше?
Естественно, что у людей - человеков есть чувства, надежды и другие признаки жизни. Тут ничего необычного нет. Хотя конечно можно просто, как машина просыпаться, идти на работу, потом домой и так каждый день...??? Естественно у человека должна быть цель, вера и надежда. Это же очевидно. А остальным к психологу! Которых тоже пора запретить, как и коучингистов.
[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2025 - 02:00]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 01:02
На протяжении столетий занимался весь мир негативной селекцией, управляющие структуры: лучших убивали, худших поднимали наверх.
Сколько перебито ученых! Вы посмотрите, все залито кровью умных.
Джордано Бруно сожгли, великому химику Лавуазье отрубила голову гильотиной Великая французская революция, полностью уничтожен был интеллектуальный потенциал царской России, практически полностью брошен был в концлагерь.
Леонардо да Винчи XX века, гениальный Чижевский, который создал гелиобиологию; там же сгинул, в ГУЛАГе, гениальный же биолог Николай Вавилов, и несть им числа. А что творилось в 1991-м? – просто вырезали все, что осталось.©
Сколько перебито ученых! Вы посмотрите, все залито кровью умных.
Джордано Бруно сожгли, великому химику Лавуазье отрубила голову гильотиной Великая французская революция, полностью уничтожен был интеллектуальный потенциал царской России, практически полностью брошен был в концлагерь.
Леонардо да Винчи XX века, гениальный Чижевский, который создал гелиобиологию; там же сгинул, в ГУЛАГе, гениальный же биолог Николай Вавилов, и несть им числа. А что творилось в 1991-м? – просто вырезали все, что осталось.©
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 01:04
Цитата:
робот то здесь зачем .
хотя интересно для создателя мы все таки роботы .
вера это самая главная разводка у некоторых .
Эл-починно:
А что тут не так? Или жить как робот лучше?
А что тут не так? Или жить как робот лучше?
робот то здесь зачем .
хотя интересно для создателя мы все таки роботы .
вера это самая главная разводка у некоторых .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 01:09
Цитата:
И так далее по тексту. Откуда бредятина? из лесу вестимо?!
Этим уже всё сказано.
Цитата:
Вы не правильно меня поняли, я про веру в завтрашний день, про веру, что всё будет хорошо. И про то, что если, где-то плохо, то это ещё не конец, потому что всё заканчивается хорошо!
Я не про религию, если что - бога нет!
YESNO:
а протяжении столетий занимался весь мир негативной селекцией,
а протяжении столетий занимался весь мир негативной селекцией,
И так далее по тексту. Откуда бредятина? из лесу вестимо?!
Этим уже всё сказано.
Цитата:
YESNO:
вера это самая главная разводка у некоторых .
вера это самая главная разводка у некоторых .
Вы не правильно меня поняли, я про веру в завтрашний день, про веру, что всё будет хорошо. И про то, что если, где-то плохо, то это ещё не конец, потому что всё заканчивается хорошо!
Я не про религию, если что - бога нет!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 01:11
Цитата:
там вопрос по конкретной теме был задан . ващето
Эл-починно:
Естественно у человека должна быть цель, вера и надежд
Естественно у человека должна быть цель, вера и надежд
там вопрос по конкретной теме был задан . ващето
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