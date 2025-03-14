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≡ НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51345
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 14.03.25 - 21:20
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14 марта прошло IV заседание Национального курултая с участием президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Самые интересные заявления главы государства с этого мероприятия читайте в материале "НГ".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26989
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 21:20
#1
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Цитата:
на первый план выходят государственный национализм

Всё, приплыли...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7476
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 22:46
#2
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Что-то не совсем понятно,какой был интерес продавать обьекты за десять копеек и выкупать у нового владельца за огромные суммы,например управление с/х (110 млн) и тот же аэропорт (35 млн). Народное имущество толкает бульдозером на госнужды всучив пять копеек ,а тут сыпят как из рога изобилие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43756
Re: НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на...
Отправлено: 14.03.25 - 22:47
#3
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Ну я же в прошлой передаче говорил, что Трамп в тык вставил нашим.
А вот не поверили кое кто.
Оказывается я правду сказал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43756
НДС, аэропорт в Аркалыке и Трамп - О чём говорил Токаев на IV Курултае?
Отправлено: 14.03.25 - 22:49
#4
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Трамп как древний презерватив, как Путин, и наш хитрец знает, что таких надо только хвалить, кто не похвалит Трампа, тот враг его..
А презерватив напоминаю, это как Бог и именно он решает, кому не родиться и кому выйти в этот Мир.
И видит значительно больше, чем кто то из людей перед собственным носом..

[Исправлено: 111, 14.03.2025 - 23:53]
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