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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:04
#4051
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Цитата:
Эл-починно:
Мне не интересно, сколько тут вас таких!

Нас тут таких я один, неинтересный.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:06
#4052
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Цитата:
saba:
А это без смайликов видно,по отношению!

Психологи отдыхают! :lol: Это как - по отношению?
Я понял, с вами только поржать, серьёзно чего обсудить не можно. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:07
#4053
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Если я счас что про озоновую дыру напишу, то я тут это, тоже прикалываюсь, у меня особые отношения с озоновой дырой, если что! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26987
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:10
#4054
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Цитата:
saba:
В Канаде было видно, что разворачивались, нам из Казахстана не видать!

Проблемы индейцев шерифа не волнуют (с)

skynews

[Исправлено: maxsaf, 14.03.2025 - 22:14]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26987
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:12
#4055
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Цитата:
Эл-починно:
Если я счас что про озоновую дыру напишу

Сразу же прибежит первый форумный ПРЕЗидент и напишет про первый озоновый великий... Ну вы поняли... :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:18
#4056
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Цитата:
Эл-починно:
информация к размышлению.

корпорация "корона " (сити оф Ландан) ещё не так может.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:25
#4057
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Цитата:
maxsaf:
Проблемы индейцев шерифа не волнуют (с)

да в очередной раз обманули ©
это не СССР туда сюда добро гонять .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:26
#4058
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Цитата:
YESNO:
корпорация "корона " (сити оф Ландан) ещё не так может.

Не не, ваши инстаграмы-телеграмы куда круче! 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2025 - 22:34]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:40
#4059
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Цитата:
Эл-починно:
Не не, ваши инстаграмы-телеграмы куда круче

такое ощущение иногда возникает что у этих ребят в кустах стоит звездолет .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:04
#4060
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Цитата:
YESNO:
такое ощущение иногда возникает что у этих ребят в кустах стоит звездолет .

Зачем звездолёт? никто не успеет добежать, Капсула в подворотничке - решение всех проблем. :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1482
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:07
#4061
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Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43752
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:10
#4062
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ИИ Маска сказал что Путин не пойдет на мир, потому что Маск ненавидит украинцев, китайский тоже почти, увилисто, а какой то жипити сказал что пойдет..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26987
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:11
#4063
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Цитата:
YESNO:
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.

Но не сказал куда выйти. Так или иначе потом выяснится:

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43752
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:11
#4064
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Цитата:
YESNO:
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.

Спокойно они не вышли, полегло порядком и подтверждение этому многочисленные разбитые колонны
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:13
#4065
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Цитата:
YESNO:
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.

Путин ответил, на просьбу Трампа
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