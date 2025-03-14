Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:04
Цитата:
Нас тут таких я один, неинтересный.
Эл-починно:
Мне не интересно, сколько тут вас таких!
Мне не интересно, сколько тут вас таких!
Нас тут таких я один, неинтересный.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:06
Цитата:
Психологи отдыхают! Это как - по отношению?
Я понял, с вами только поржать, серьёзно чего обсудить не можно.
saba:
А это без смайликов видно,по отношению!
А это без смайликов видно,по отношению!
Психологи отдыхают! Это как - по отношению?
Я понял, с вами только поржать, серьёзно чего обсудить не можно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:07
Если я счас что про озоновую дыру напишу, то я тут это, тоже прикалываюсь, у меня особые отношения с озоновой дырой, если что!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:12
Цитата:
Сразу же прибежит первый форумный ПРЕЗидент и напишет про первый озоновый великий... Ну вы поняли...
Эл-починно:
Если я счас что про озоновую дыру напишу
Если я счас что про озоновую дыру напишу
Сразу же прибежит первый форумный ПРЕЗидент и напишет про первый озоновый великий... Ну вы поняли...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:18
Цитата:
корпорация "корона " (сити оф Ландан) ещё не так может.
Эл-починно:
информация к размышлению.
информация к размышлению.
корпорация "корона " (сити оф Ландан) ещё не так может.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:25
Цитата:
да в очередной раз обманули ©
это не СССР туда сюда добро гонять .
maxsaf:
Проблемы индейцев шерифа не волнуют (с)
Проблемы индейцев шерифа не волнуют (с)
да в очередной раз обманули ©
это не СССР туда сюда добро гонять .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:26
Цитата:
Не не, ваши инстаграмы-телеграмы куда круче!
[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2025 - 22:34]
YESNO:
корпорация "корона " (сити оф Ландан) ещё не так может.
корпорация "корона " (сити оф Ландан) ещё не так может.
Не не, ваши инстаграмы-телеграмы куда круче!
[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2025 - 22:34]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:40
Цитата:
такое ощущение иногда возникает что у этих ребят в кустах стоит звездолет .
Эл-починно:
Не не, ваши инстаграмы-телеграмы куда круче
Не не, ваши инстаграмы-телеграмы куда круче
такое ощущение иногда возникает что у этих ребят в кустах стоит звездолет .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:04
Цитата:
Зачем звездолёт? никто не успеет добежать, Капсула в подворотничке - решение всех проблем.
YESNO:
такое ощущение иногда возникает что у этих ребят в кустах стоит звездолет .
такое ощущение иногда возникает что у этих ребят в кустах стоит звездолет .
Зачем звездолёт? никто не успеет добежать, Капсула в подворотничке - решение всех проблем.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:07
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43752
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:10
ИИ Маска сказал что Путин не пойдет на мир, потому что Маск ненавидит украинцев, китайский тоже почти, увилисто, а какой то жипити сказал что пойдет..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:11
Цитата:
Но не сказал куда выйти. Так или иначе потом выяснится:
YESNO:
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.
Но не сказал куда выйти. Так или иначе потом выяснится:
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43752
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:11
Цитата:
Спокойно они не вышли, полегло порядком и подтверждение этому многочисленные разбитые колонны
YESNO:
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.
Спокойно они не вышли, полегло порядком и подтверждение этому многочисленные разбитые колонны
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 22:13
Цитата:
Путин ответил, на просьбу Трампа
YESNO:
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.
Трамп лично попросил Путина дать ЗСУ выйти спокойно из Курской области.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: 111, YESNO
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать