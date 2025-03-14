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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 15:11
Цитата:
А что высказав почтение к Гитлеру за его политику строительства автобанов в Германии и становлению машиностроения становишься автоматически нацистом?
Почему нельзя отделять его периоды активности и идей?
Сталин злодей и сатрап
Сгноивший тысячи невинных людей в лагерях
А ему памятники ставят причем с аргументом что он победил в войне и поднял страну после войны. Про лагеря опускается тема
Так и с Гитлером этот фокус работает?
Skeptic:
Здесь мы наблюдаем явное почтение к упомянутому "герою".
Здесь мы наблюдаем явное почтение к упомянутому "герою".
А что высказав почтение к Гитлеру за его политику строительства автобанов в Германии и становлению машиностроения становишься автоматически нацистом?
Почему нельзя отделять его периоды активности и идей?
Сталин злодей и сатрап
Сгноивший тысячи невинных людей в лагерях
А ему памятники ставят причем с аргументом что он победил в войне и поднял страну после войны. Про лагеря опускается тема
Так и с Гитлером этот фокус работает?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 15:16
Не было бы Гитлера муссолини сейчас считался бы самым главным злодеем западной Европы того периода
И с ним Франко наверно.
А спроси в Италии и Испании сейчас
Многие вполне позитивно относятся к ним
При них был порядок
Государство было сильное
Сталину по сути повезло. Его Гитлер прикрыл своей более худшей историей))
И с ним Франко наверно.
А спроси в Италии и Испании сейчас
Многие вполне позитивно относятся к ним
При них был порядок
Государство было сильное
Сталину по сути повезло. Его Гитлер прикрыл своей более худшей историей))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1420
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 15:17
Цитата:
Нет, что вы!? Абсолютное зло и абсолютное фу-фу-фу
abaika95:
Так и с Гитлером этот фокус работает?
Так и с Гитлером этот фокус работает?
Нет, что вы!? Абсолютное зло и абсолютное фу-фу-фу
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 16:13
Цитата:
Цитата:
Да, интересно, почему Наполеон Великий.
А Сталин кто, уничтоживший 27 миллионов советских людей из за сговора с Гитлером?
Для Тимура Гафурова он может и убийца, но для россиян он Великий все же
То же самое и с немцами, которые живут сейчас благодаря Гитлеру ну прям шикарно..
abaika95:
Цитата:
А Наполеон после которого мужчин
Да, интересно, почему Наполеон Великий.
А Сталин кто, уничтоживший 27 миллионов советских людей из за сговора с Гитлером?
Для Тимура Гафурова он может и убийца, но для россиян он Великий все же
То же самое и с немцами, которые живут сейчас благодаря Гитлеру ну прям шикарно..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 16:55
Трамп то тоже хочет стать Великим, если Россия замочит пару миллионов украинцев, если Зеленский заартачится, то Трамп будет Великим, так как он получается уничтожит украинцев и баста, а правители, чем больше уничтожившие людей, те Слава и Величие у них больше..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1420
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 17:24
Чтобы жить "как в европе" нужно просто дождаться когда европа станет жить как мы. И достижимость результата подобным способом наглядно, воочию можно проследить в Рудном.
Кто бы мог подумать но самая ровная и безопасная для тс сейчас (барабанная дробь) улица Пушкина!!! Александра нашего, Сергеевича
Нет, конечно же щебеночное покрытие у сопутствующая ей зубодробительная тряска никуда не делись, но... Но там точно нет ям и выбоин, угодив в которые можно досконально изучить строение ходовой части автомобиля в удобной, комфортной обстановке. Поскольку эта часть будет благополучно отделена от транспортного средства. А также, при чрезвычайно удачном стечении обстоятельств, можно будет познакомиться с интереснейшим явлением гидроудар
Кто бы мог подумать но самая ровная и безопасная для тс сейчас (барабанная дробь) улица Пушкина!!! Александра нашего, Сергеевича
Нет, конечно же щебеночное покрытие у сопутствующая ей зубодробительная тряска никуда не делись, но... Но там точно нет ям и выбоин, угодив в которые можно досконально изучить строение ходовой части автомобиля в удобной, комфортной обстановке. Поскольку эта часть будет благополучно отделена от транспортного средства. А также, при чрезвычайно удачном стечении обстоятельств, можно будет познакомиться с интереснейшим явлением гидроудар
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 18:37
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 19:15
Цитата:
А что не так с гимном Украины? Обретите себе страну и сочините ей хороший гимн! А то сейчас получается Вы гражданин Германии, тоскуете по СССР,симпатизируете России и пишете в казахстанском форуме! Есть ли у Вас свой гимн, чтобы насмехаться над чужим?
[Исправлено: saba, 14.03.2025 - 20:16]
Эл-починно:
А что не так с гимном Украины? Обретите себе страну и сочините ей хороший гимн! А то сейчас получается Вы гражданин Германии, тоскуете по СССР,симпатизируете России и пишете в казахстанском форуме! Есть ли у Вас свой гимн, чтобы насмехаться над чужим?
[Исправлено: saba, 14.03.2025 - 20:16]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 19:24
Цитата:
Когда великий номерной форумчанин так восторгается великим презервативом, пихая его в каждую тему, для меня нет различия между этими двумя величиями. Одинаково великие, плюс-минус.
111:
В данном случае имеется отсылка к древнему презервативу, который так же по истине велик в своем роде, потому что древний.
В данном случае имеется отсылка к древнему презервативу, который так же по истине велик в своем роде, потому что древний.
Когда великий номерной форумчанин так восторгается великим презервативом, пихая его в каждую тему, для меня нет различия между этими двумя величиями. Одинаково великие, плюс-минус.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 19:30
Це зрада, чи перемога?
Цитата:
В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»
В Одессе убили известного украинского неонациста Демьяна Ганула. О произошедшем рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула», — сообщил нардеп в соцсетях. Он уточнил, что на мужчину совершили покушение с использованием огнестрельного оружия.
Что скажет наш великий и древний форумчанин?
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2025 - 21:01]
Цитата:
В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»
В Одессе убили известного украинского неонациста Демьяна Ганула. О произошедшем рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула», — сообщил нардеп в соцсетях. Он уточнил, что на мужчину совершили покушение с использованием огнестрельного оружия.
Что скажет наш великий и древний форумчанин?
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2025 - 21:01]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 19:40
Цитата:
Откуда такие выводы?Цитата:
А зачем он мне?
Цитата:
В каком именно месте вы так решили?
Я лишь написал, информация к размышлению и привёл в сравнение строки гимнов.
Что с людьми делается? Они за тебя и додумают и напишут, точно не соскучишься с такими!
ПС - пора бы научиться читать и понимать прочитанное, додумывать не нужно.
[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2025 - 20:46]
saba:
тоскуете по СССР
тоскуете по СССР
Откуда такие выводы?Цитата:
saba:
Есть ли у Вас свой гимн
Есть ли у Вас свой гимн
А зачем он мне?
Цитата:
saba:
чтобы насмехаться над чужим?
чтобы насмехаться над чужим?
В каком именно месте вы так решили?
Я лишь написал, информация к размышлению и привёл в сравнение строки гимнов.
Что с людьми делается? Они за тебя и додумают и напишут, точно не соскучишься с такими!
ПС - пора бы научиться читать и понимать прочитанное, додумывать не нужно.
[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2025 - 20:46]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 20:22
Цитата:
Попроси ИИ придумать тебе новую кликуху
111: Да, спросил у ИИ что такое Бомба, он ответил мне что это презерватив.. Погуглил, и блин точно, это Презерватив..Цитата:
111: Задал вопрос ИИ, есть ли презервативы бомбы, разработанные НАТА в Украине, ответило утвердительно. Неужели это правда и не сярькязьм?
Попроси ИИ придумать тебе новую кликуху
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 20:23
Цитата:
Вот мне и интересно, кто нибудь воспринял на форуме Ваш пост иначе? Не как насмешку!
Эл-починно:
В каком именно месте вы так решили?
В каком именно месте вы так решили?
Вот мне и интересно, кто нибудь воспринял на форуме Ваш пост иначе? Не как насмешку!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 20:28
Цитата:
Можете провести голосовалку, если хотите. Мне не интересно, сколько тут вас таких!
Смайликов нет, сарказма нет, откуда берётся - насмешка?
saba:
Вот мне и интересно, кто нибудь воспринял на форуме Ваш пост иначе? Не как насмешку!
Вот мне и интересно, кто нибудь воспринял на форуме Ваш пост иначе? Не как насмешку!
Можете провести голосовалку, если хотите. Мне не интересно, сколько тут вас таких!
Смайликов нет, сарказма нет, откуда берётся - насмешка?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 21:03
Цитата:
А это без смайликов видно,по отношению!
Эл-починно:
А это без смайликов видно,по отношению!
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