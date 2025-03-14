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≡ Весна пришла? - Стабильно плюсовые температуры днем обещают синоптики в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51344
Весна пришла? - Стабильно плюсовые температуры днем обещают синоптики в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 20:05
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Столбики термометра в ближайшие дни регулярно будут превышать отметку "ноль". Температура воздуха в отдельных районах будет доходить до +13 градусов. После 20 марта немного похолодает, но положительные значения в светлое время суток сохранятся.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
745
Re: Весна пришла? - Стабильно плюсовые температуры днем обещают...
Отправлено: 14.03.25 - 20:05
#1
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Весна пришла! Всем собственникам, у которых дом находится в зоне подтопления срочно нужно застраховать свое имущество, а иначе никто не поможет! Ни Бог, ни царь, и не герой!
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