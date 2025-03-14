Отправлено: - 19:55

[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2025 - 20:59]

Психологов тоже пора запретить, а то наобещают человеку хорошую жизнь, что всё будет хорошо. А оно бац и не свершилось, а человек потом всю жизнь мучается.