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≡ Коучам запретят обещать казахстанцам успешную жизнь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51344
Коучам запретят обещать казахстанцам успешную жизнь
Отправлено: 14.03.25 - 19:51
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В законодательство Казахстана собираются внести изменения, согласно которым коучам запретят обещать казахстанцам мгновенный успех. Об этом сообщил зампред Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаино.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10256
Re: Коучам запретят обещать казахстанцам успешную жизнь
Отправлено: 14.03.25 - 19:51
#1
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Всё правильно обещать и не выполнять могут только президенты и депутаты,а всяких коучей конкурентов надо убирать.
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4075
Коучам запретят обещать казахстанцам успешную жизнь
Отправлено: 14.03.25 - 19:55
#2
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Психологов тоже пора запретить, а то наобещают человеку хорошую жизнь, что всё будет хорошо. А оно бац и не свершилось, а человек потом всю жизнь мучается. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2025 - 20:59]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1889
Re: Коучам запретят обещать казахстанцам успешную жизнь
Отправлено: 14.03.25 - 19:56
#3
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....одна из печальных новостей для нащего люда,лишили нась перемен жизни в лучшую сторону,была надежда на правителей потом на ентих как их там не могу выговорить а кочучей ёшкин кот теперь токовых лишили не знаю куда податься...
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