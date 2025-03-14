НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по отсканированному чеку
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51344
В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по отсканированному чеку
Отправлено: 14.03.25 - 12:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комитет государственных доходов Казахстана объявил о возобновлении пилотного проекта "Salyq кэшбэк" с 15 марта. Проект реализуют в одном районе Костанайской, двух районах Акмолинской области и Усть-Каменогорске.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43750
Re: В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по...
Отправлено: 14.03.25 - 12:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это чтоб стучать?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1146
Re: В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по...
Отправлено: 14.03.25 - 12:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Это чтобы воспитать культуру торговую. За любую покупку должен выдаваться чек.
У нас же как - чеки не даем, зато ноем за налогообложение; помните, как автобусные перевозчики выли? А чеки то не давали
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
707
Re: В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по...
Отправлено: 14.03.25 - 15:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после плотного ужина в фессле десятка упадет? не верю)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10256
Re: В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по...
Отправлено: 14.03.25 - 19:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
после плотного ужина в фессле десятка упадет? не верю

Вы на 0.5ляма кушаете?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS