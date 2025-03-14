Отправлено: - 19:24

111:

В данном случае имеется отсылка к древнему презервативу, который так же по истине велик в своем роде, потому что древний.

Цитата:Когда великий номерной форумчанин так восторгается великим презервативом, пихая его в каждую тему, для меня нет различия между этими двумя величиями. Одинаково великие, плюс-минус.