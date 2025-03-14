НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51342
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспонденты «НГ» 13 марта проехали 163 км участка республиканской трассы М-36, за проезд по которому с грузового транспорта и автобусов уже три недели снимают деньги. В 11.30 в очереди на пункте пропуска стояло 55 большегрузных машин. Мы спрашивали, как водители оценивают практику платы за проезд.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16222
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со мной бы интервью получилось бы смешней. Так: пи пи пи пи пи здравствуйте вы из НГ про дороги Кайрак-костанай. Пи, пи пи.
:lol:

[Исправлено: Vit, 14.03.2025 - 16:17]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16222
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне жена как то говорит. Слушай а ты уже перестал замечать маты. У тебя они выстреливают на раз :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43750
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Мне жена как то говорит.

Это первая или уже вторая?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16222
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 16:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Это первая или уже вторая?
Бывшая. Я женюсь только один раз. Все остальное это романтика и кекс не более.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1146
Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...
Отправлено: 14.03.25 - 17:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут мы впереди планеты всей. То на медстврахование деньги собирали, а в итоге - хищения на хищениях. Сделали платной дорогу, а качество - зачем? Главное же- бабки, вливания в бюджет. Скоро Абая в городе платной сделают по тихому
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16222
Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...
Отправлено: 14.03.25 - 17:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного колега чуть, про Николаевку не договорил, простительно. Оснавная проблема ПП это и дорога и то что там нет рентгена. Там просто не оформишся. С серьёзным грузом.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1146
Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...
Отправлено: 14.03.25 - 17:34
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы министру сначала не проехать ЛИЧНО, чтобы голословные заявления не делать? Причем не на &%*#возке премиум-класса, с водителем, а на машине среднестатистического гражданина. Чтобы на своей шкуре прочувствовать адекватность своих решений и утверждений.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7386
«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур
Отправлено: 14.03.25 - 19:21
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
. Я женюсь только один раз. Все остальное это романтика и кекс не более.

Родись по новой, можно будет ещё раз жениться!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS