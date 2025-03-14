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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 15:11
#4036
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Цитата:
Skeptic:
Здесь мы наблюдаем явное почтение к упомянутому "герою".

А что высказав почтение к Гитлеру за его политику строительства автобанов в Германии и становлению машиностроения становишься автоматически нацистом?
Почему нельзя отделять его периоды активности и идей?
Сталин злодей и сатрап
Сгноивший тысячи невинных людей в лагерях
А ему памятники ставят причем с аргументом что он победил в войне и поднял страну после войны. Про лагеря опускается тема
Так и с Гитлером этот фокус работает?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 15:16
#4037
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Не было бы Гитлера муссолини сейчас считался бы самым главным злодеем западной Европы того периода
И с ним Франко наверно.

А спроси в Италии и Испании сейчас
Многие вполне позитивно относятся к ним
При них был порядок
Государство было сильное

Сталину по сути повезло. Его Гитлер прикрыл своей более худшей историей))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1420
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 15:17
#4038
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Цитата:
abaika95:
Так и с Гитлером этот фокус работает?

Нет, что вы!? Абсолютное зло и абсолютное фу-фу-фу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 16:13
#4039
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
А Наполеон после которого мужчин

Да, интересно, почему Наполеон Великий.
А Сталин кто, уничтоживший 27 миллионов советских людей из за сговора с Гитлером?
Для Тимура Гафурова он может и убийца, но для россиян он Великий все же
То же самое и с немцами, которые живут сейчас благодаря Гитлеру ну прям шикарно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 16:55
#4040
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Трамп то тоже хочет стать Великим, если Россия замочит пару миллионов украинцев, если Зеленский заартачится, то Трамп будет Великим, так как он получается уничтожит украинцев и баста, а правители, чем больше уничтожившие людей, те Слава и Величие у них больше..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1420
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 17:24
#4041
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Чтобы жить "как в европе" нужно просто дождаться когда европа станет жить как мы. И достижимость результата подобным способом наглядно, воочию можно проследить в Рудном.
Кто бы мог подумать но самая ровная и безопасная для тс сейчас (барабанная дробь) улица Пушкина!!! Александра нашего, Сергеевича :lol:
Нет, конечно же щебеночное покрытие у сопутствующая ей зубодробительная тряска никуда не делись, но... Но там точно нет ям и выбоин, угодив в которые можно досконально изучить строение ходовой части автомобиля в удобной, комфортной обстановке. Поскольку эта часть будет благополучно отделена от транспортного средства. А также, при чрезвычайно удачном стечении обстоятельств, можно будет познакомиться с интереснейшим явлением гидроудар
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4071
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 18:37
#4042
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Так, информация к размышлению.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7386
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 19:15
#4043
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Цитата:
Эл-починно:

А что не так с гимном Украины? Обретите себе страну и сочините ей хороший гимн! А то сейчас получается Вы гражданин Германии, тоскуете по СССР,симпатизируете России и пишете в казахстанском форуме! Есть ли у Вас свой гимн, чтобы насмехаться над чужим?

[Исправлено: saba, 14.03.2025 - 20:16]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26981
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 19:24
#4044
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Цитата:
111:
В данном случае имеется отсылка к древнему презервативу, который так же по истине велик в своем роде, потому что древний.

Когда великий номерной форумчанин так восторгается великим презервативом, пихая его в каждую тему, для меня нет различия между этими двумя величиями. Одинаково великие, плюс-минус.
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