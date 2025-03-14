Re: «Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак...

Отправлено: - 17:34

А почему бы министру сначала не проехать ЛИЧНО, чтобы голословные заявления не делать? Причем не на &%*#возке премиум-класса, с водителем, а на машине среднестатистического гражданина. Чтобы на своей шкуре прочувствовать адекватность своих решений и утверждений.