НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Парнишку убили" - Что делал отец обвиняемого во время совершения группового убийства, рассказали в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51342
"Парнишку убили" - Что делал отец обвиняемого во время совершения группового убийства, рассказали в суде Костаная
Отправлено: 14.03.25 - 16:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свидетельница Лидия КОВАЛЬ выпивала дома у отца подсудимого Дмитрия Казачка. Перед тем, как уснуть, она видела, что Дмитрий пытался остановить сына и Нестерова от избиения и в ответ получил: "Не лезь, иначе сам тут окажешься."
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16222
Re: "Парнишку убили" - Что делал отец обвиняемого во...
Отправлено: 14.03.25 - 16:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда вино я пила, я не помню ничего - отъехала.


Всё она помнит. Как женщина и мама она ноль. Очкануоа когда эти избивали парня.
Всех до единого и её посадить.

Что такое дружба?
Это когда долго не виделись и за счастье посидеть вместе. Обнять друга. Выпить и ещё раз обнять. А когда изначально ненависть к друг другу. Зачем садится за стол?. Кайф не получится.. Настоящая компания это гитара. Вот как то мне Саба скидывал посиделки с одноклассниками. Это и есть норм красиво.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS