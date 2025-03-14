Отправлено: - 16:04

Когда вино я пила, я не помню ничего - отъехала.

Цитата:Всё она помнит. Как женщина и мама она ноль. Очкануоа когда эти избивали парня.Всех до единого и её посадить.Что такое дружба?Это когда долго не виделись и за счастье посидеть вместе. Обнять друга. Выпить и ещё раз обнять. А когда изначально ненависть к друг другу. Зачем садится за стол?. Кайф не получится.. Настоящая компания это гитара. Вот как то мне Саба скидывал посиделки с одноклассниками. Это и есть норм красиво.