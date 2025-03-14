Re: «Дом утеплял, заново строил..» - Компенсацию ущерба от...

Отправлено: - 12:22

Много еще неграмотных, но меркантильных людей! Суд примет решение, основанное только на доказательствах, свидетельствующим о том, что на момент потопа, строение на даче является обязательно жильем, введенным в эксплуатацию как требует закон и зарегистрированным в юстиции города! Похоже, что строение является дачным домиком, и не жилым домом, и не единственным жильем. Если нет, то достаточно компенсации, которую истец уже получил!