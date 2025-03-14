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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 11:25
#4021
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Цитата:
Skeptic:
В сказки про "великого и всемогущего Трампа" верите вы.
Я смотрю на вещи трезво.


Будем наблюдать, чудотворец Д.Трамп должен всех победить! :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 11:27
#4022
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Цитата:
Kairat stayer:
Д.Трамп должен всех победить!

Станет Великим как Гитлер..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 12:21
#4023
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Кстати, Великий ли Гитлер, как и Наполеон?
Яков Гусев отзывается о нем так:

-Он создал рабочие места; установил порядок на производстве, благоприятный для рабочих. Организовал передовую систему социального обеспечения. Очистил города от тунеядцев и наркоманов. Покончил с коммунистами. Создал сильную армию. И решал «еврейский вопрос». Немцы были довольны.https://yandex.ru/q/culture/12370173185/
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 12:22
#4024
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Ну что, на обед перерывчик небольшой?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 12:27
#4025
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Самый древний презерватив..


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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 13:02
#4026
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"Поставки американской военной помощи Киеву через польский хаб возобновились, заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский."

да они и не прекращались .
самолёты в небе разворачивались .
верим ...
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2544
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 13:02
#4027
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Цитата:
111:
Станет Великим как Гитлер..

Цитата:
111:
Кстати, Великий ли Гитлер, как и Наполеон?

Прошу не обсуждать величие данного исторического деятеля на сайте. В любом значении термина "величие".
Обсуждать его роль в истории можно и нужно. Но без терминов, которые можно расценить как одобрение или восхищение. Даже если вы не вкладываете в них такой смысл.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2211
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 13:12
#4028
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Даже если вы не вкладываете в них такой смысл

Когда человек "не вкладывает в них такой смысл", он берёт эпитет в кавычки.
Здесь мы наблюдаем явное почтение к упомянутому "герою".
Или автору, с почтением, с большой буквы упомянувшему Гитлера, можно?

[Исправлено: Skeptic, 14.03.2025 - 14:17]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 13:12
#4029
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Цитата:
YESNO:
самолёты в небе разворачивались . верим ...

В Канаде было видно, что разворачивались, нам из Казахстана не видать!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 13:46
#4030
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Даже если вы не вкладываете в них такой смысл.

Хм..
Когда я говорю, перед этим и после этого о чем то другом, я вкладываю смысл обоюдный.
В данном случае имеется отсылка к древнему презервативу, который так же по истине велик в своем роде, потому что древний.
И образно говоря, станет ли стареющий и древний Трамп таким же Великим как и Величие этого древнего презерватива, в этом мое пока что большое сомнение
Читать могут меня все, но думать стратегически над прочитанным, единицы..

[Исправлено: 111, 14.03.2025 - 15:09]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 13:50
#4031
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Цитата:
111:

Стратег с презервативом, это свежо и неожиданно!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 14:03
#4032
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Цитата:
saba:

Цитата:
Стратег с презервативом, это свежо и неожиданно!

Презерватив всегда вызывал у общества некое справедливое возбуждение, впрочем как и ведьмы в период инквизиции или будь тот же Джордано Бруно, которого вроде сожгли за прогрессивное видение Земли с Солнцем.
Именно этот справедливый гнев и внушает тем, кто пишет доносы со времен Святой инквизиции хоть как то существовать
В этом их и есть смысл Бытия..
Что ваш покорный слуга видит и тут, в нашем справедливом форуме
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1419
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 14:42
#4033
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Цитата:
saba: Стратег с презервативом, это свежо и неожиданно!!!
Станем под этим знаменем насаждать справедливость да ласкам подвергать :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 15:07
#4034
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Прошу не обсуждать величие данного исторического деятеля на сайте.

Спорный момент
Чем он регламентирован в правилах сайта?
Одобрения идеологии нацизма в понятии Величия Гитлера нет.
Можно же ещё добавить
Что Гитлер великий злодей! Великий оратор и политический игрок,но великий же
Пол пот вот не великий а так. Региональный
А гитлер естественно величина планетарного масштаба
Чингисхан великий? Устроивший геноцид целым народам? А Наполеон после которого мужчин во французских селениях почти не осталось?
Наполеон почему-то не злодей а великий полководец а в чем между ним и Гитлером разница ? На тот период хуже Наполеона в истории Европы не было человека
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 15:09
#4035
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Цитата:
111:
Презерватив всегда вызывал у общества некое

Весна и все коты мартовские пробудились от зимней спячки, каждый по своему!
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