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≡ 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51340
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 10:46
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Грузовые машины от фур до газелей застряли вчера вечером, 13 марта, в п. Октябрьский Аулиекольского района. Все они ехали из Актюбинской области. Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, из-за низовой метели и гололеда на дорогах было ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43746
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:28
#15
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Цитата:
Vit:
Но мне так легче

Ты эгоист.
Живешь только ради себя получается, никого не жалея?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16217
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:51
#16
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Цитата:
111: Живешь только ради себя получается, никого не жалея?
Я тебе больше скажу. Я обращался в психушку. И более того я там лежал неделю. Лечился. Проблема в том я с катушек слетел когда похоронил брата. Я с ума улетел. Я до сих пор просыпаюсь от Ужаса мне снится что Бог у меня забирает детей. Я его прошу не трогать их. У меня реально пароноя. Увы
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17831
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 15:02
#17
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Цитата:
Vit:
Я обращался в психушку. И более того я там лежал неделю. Лечился

Так ну в принципе на этом дискуссию кто куда едет можно прекращать
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директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
707
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 15:51
#18
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:lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16217
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 15:53
#19
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Цитата:
abaika95:
Так ну в принципе на этом дискуссию кто куда едет можно прекращать

Параноя не опасна для окружающих меня людей. Ну по крайне мере мне так сказал врач
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