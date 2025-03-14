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174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
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