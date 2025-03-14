Re: "Точность вплоть до метра" - Какие технологии...

Отправлено: - 14:21

Точность вплоть до метра…

Вот точность в плоть до сантиметра это некая постоянная сексуальной активности, где это важно, попасть мягко говоря, где факт увеличивающегося деторождения доказывает это..

А вот точность просто до метра в денежной помощи внушает недоверие, к кому попадут деньги в карман, если упадут в метре от него, в карман конкурента бедняка или тем, кто ее раздает..

Что и доказывает тот факт, что помощь начали получать меньше семей