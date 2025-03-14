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≡ "Точность вплоть до метра" - Какие технологии используют при оказании материальной помощи в Казахстане, чтобы она дошла кому нужно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51340
"Точность вплоть до метра" - Какие технологии используют при оказании материальной помощи в Казахстане, чтобы она дошла кому нужно?
Отправлено: 14.03.25 - 14:21
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Адресная социальная помощь (АСП) - ежемесячные выплаты людям, которые временно оказались в тяжёлом материальном положении. Её "адресность" повышают через приложение, которое выявляет, кто действительно нуждается в АСП, а кто скрывает доходы, чтобы получать выплаты. Как оно работает?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43746
Re: "Точность вплоть до метра" - Какие технологии...
Отправлено: 14.03.25 - 14:21
#1
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Точность вплоть до метра…
Вот точность в плоть до сантиметра это некая постоянная сексуальной активности, где это важно, попасть мягко говоря, где факт увеличивающегося деторождения доказывает это..
А вот точность просто до метра в денежной помощи внушает недоверие, к кому попадут деньги в карман, если упадут в метре от него, в карман конкурента бедняка или тем, кто ее раздает..
Что и доказывает тот факт, что помощь начали получать меньше семей
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