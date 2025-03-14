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"Точность вплоть до метра" - Какие технологии используют при оказании материальной помощи в Казахстане, чтобы она дошла кому нужно?
"Точность вплоть до метра" - Какие технологии используют при оказании материальной помощи в Казахстане, чтобы она дошла кому нужно?
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