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Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51340
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 21:43
Большинство казахстанцев хотят освоить искусственный интеллект для работы и повседневных задач, следует из опроса, проведённого в приложении eGov Mobile. В опросе об искусственном интеллекте приняли участие более 53 тысяч человек.
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Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2544
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 11:22
Тема статьи - о необходимости контроля над ИИ. А не о том. какие вопросы можно задать ИИ.
Не отклоняйтесь от темы, пожалуйста.
Не отклоняйтесь от темы, пожалуйста.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43746
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 11:25
Цитата:
Цитата:
Я всего лишь попадаю в эти 79 и изучаю пока что.
Ведь чтобы понять, надо изучить, так ведь?
И да, исходя из этого делаем итог, надо контролировать или нет, изучая в том числе и вопросы о презервативах.
[Исправлено: 111, 14.03.2025 - 12:26]
Тимур Гафуров:
Тема статьи - о необходимости контроля над ИИ.
Тема статьи - о необходимости контроля над ИИ.
Цитата:
Из числа проголосовавших 79% выразили желание изучить технологию ИИ,
Я всего лишь попадаю в эти 79 и изучаю пока что.
Ведь чтобы понять, надо изучить, так ведь?
И да, исходя из этого делаем итог, надо контролировать или нет, изучая в том числе и вопросы о презервативах.
[Исправлено: 111, 14.03.2025 - 12:26]
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 12:50
ИИ повсюду и это уже не остановить. То, о чем, вероятнее всего, говорится в статье - это нейросети типа ламы, гпт и разные другие. А то, что светофоры переключает и вашу тачку за превышение штрафует это тоже ИИ мало кто думает. По факту ни одного человека, наверное, не осталось, кто бы не использовал ИИ в повседневке. Даже рекламу на этом сайте крутит ИИ.
Рассуждать, нужно ли ограничивать ИИ или нет должны люди, которые понимают, что это такое. А не простые прохожие на улице. Иначе мы все запретим: и ИИ, и ГМО и тд и тп =)
Рассуждать, нужно ли ограничивать ИИ или нет должны люди, которые понимают, что это такое. А не простые прохожие на улице. Иначе мы все запретим: и ИИ, и ГМО и тд и тп =)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7384
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 13:18
Цитата:
Ага, мне дочь скачала музыкальное приложение на телефон, сказала , покажи свои предпочтения, пусть ИИ обучается. И он обучился, находит мне такие песни, о которых я уже забыл или которые не знал, но мне нравятся. Так что ИИ и в мою жизнь вошёл, пока неплохо, а дальше посмотрим!
shootnix:
ИИ повсюду и это уже не остановить
ИИ повсюду и это уже не остановить
Ага, мне дочь скачала музыкальное приложение на телефон, сказала , покажи свои предпочтения, пусть ИИ обучается. И он обучился, находит мне такие песни, о которых я уже забыл или которые не знал, но мне нравятся. Так что ИИ и в мою жизнь вошёл, пока неплохо, а дальше посмотрим!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1419
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 13:51
Цитата:
Ну, с гмо вы малость подзадержались, конечно оно у нас и так к производству запрещено.
А по части светофоров...если то что их переключает называть искусственным интелектом то прямо как-то совсем грустно становится, пожалуй даже обидно...за само понятие "интеллект"
shootnix:
Иначе мы все запретим: и ИИ, и ГМО и тд и тп =)
Иначе мы все запретим: и ИИ, и ГМО и тд и тп =)
Ну, с гмо вы малость подзадержались, конечно оно у нас и так к производству запрещено.
А по части светофоров...если то что их переключает называть искусственным интелектом то прямо как-то совсем грустно становится, пожалуй даже обидно...за само понятие "интеллект"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 707
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 13:58
Цитата:
shootnix:
Даже рекламу на этом сайте крутит ИИ.
Даже рекламу на этом сайте крутит ИИ.
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 13:59
Цитата:
Не все так просто там, как вам может показаться со стороны =) Надо ж учитывать факторы типа трафика, времени суток и тп. Не просто реле тык-мык, технологии!
Карачун:
А по части светофоров...если то что их переключает называть искусственным интелектом то прямо как-то совсем грустно становится, пожалуй даже обидно...за само понятие "интеллект"
А по части светофоров...если то что их переключает называть искусственным интелектом то прямо как-то совсем грустно становится, пожалуй даже обидно...за само понятие "интеллект"
Не все так просто там, как вам может показаться со стороны =) Надо ж учитывать факторы типа трафика, времени суток и тп. Не просто реле тык-мык, технологии!
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 14:21
Цитата:
Ну так я ж об этом: люди не понимают, что такое, бегом запрещать. Народец такой, чуть что, сразу в бан
Карачун:
Ну, с гмо вы малость подзадержались, конечно оно у нас и так к производству запрещено.
Ну, с гмо вы малость подзадержались, конечно оно у нас и так к производству запрещено.
Ну так я ж об этом: люди не понимают, что такое, бегом запрещать. Народец такой, чуть что, сразу в бан
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