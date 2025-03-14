Кстати, Великий ли Гитлер, как и Наполеон? Яков Гусев отзывается о нем так:
-Он создал рабочие места; установил порядок на производстве, благоприятный для рабочих. Организовал передовую систему социального обеспечения. Очистил города от тунеядцев и наркоманов. Покончил с коммунистами. Создал сильную армию. И решал «еврейский вопрос». Немцы были довольны.https://yandex.ru/q/culture/12370173185/
Прошу не обсуждать величие данного исторического деятеля на сайте. В любом значении термина "величие". Обсуждать его роль в истории можно и нужно. Но без терминов, которые можно расценить как одобрение или восхищение. Даже если вы не вкладываете в них такой смысл.
Тимур Гафуров: Даже если вы не вкладываете в них такой смысл
Когда человек "не вкладывает в них такой смысл", он берёт эпитет в кавычки. Здесь мы наблюдаем явное почтение к упомянутому "герою". Или автору, с почтением, с большой буквы упомянувшему Гитлера, можно?
Хм.. Когда я говорю, перед этим и после этого о чем то другом, я вкладываю смысл обоюдный. В данном случае имеется отсылка к древнему презервативу, который так же по истине велик в своем роде, потому что древний. И образно говоря, станет ли стареющий и древний Трамп таким же Великим как и Величие этого древнего презерватива, в этом мое пока что большое сомнение Читать могут меня все, но думать стратегически над прочитанным, единицы..
Презерватив всегда вызывал у общества некое справедливое возбуждение, впрочем как и ведьмы в период инквизиции или будь тот же Джордано Бруно, которого вроде сожгли за прогрессивное видение Земли с Солнцем. Именно этот справедливый гнев и внушает тем, кто пишет доносы со времен Святой инквизиции хоть как то существовать В этом их и есть смысл Бытия.. Что ваш покорный слуга видит и тут, в нашем справедливом форуме
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