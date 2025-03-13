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Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51339
Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
Отправлено: 13.03.25 - 17:36
ДТП с участием маршрутного автобуса № 8 и двух легковых автомобилей произошло сегодня, 13 марта, около 15.30 на пр. Аль-Фараби. Произошедшая авария затруднила движение: машины и автобусы были вынуждены разворачиваются и объезжать этот участок.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43745
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:36
Жаль конечно водятела автобуса..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1888
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 18:24
- По предварительной информации, водитель автобуса, не учтя условий гололеда, неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением
....водитель не виноват 15.30 время чем занимаются дорожныы службы?где антигололёдные работы? ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПРЛУЧАЕТЕ?
....водитель не виноват 15.30 время чем занимаются дорожныы службы?где антигололёдные работы? ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПРЛУЧАЕТЕ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2212
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 21:05
Цитата:
мы в это время проезжали там, нет там никакого гололёда и помине...выдумки
13 марта, около 15.30 на пр. Аль-Фараби.Цитата:
Источник:
Источник:
родом из Шанхая2022:
....водитель не виноват 15.30 время чем занимаются дорожныы службы?где антигололёдные работы? ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПРЛУЧАЕТЕ?
....водитель не виноват 15.30 время чем занимаются дорожныы службы?где антигололёдные работы? ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПРЛУЧАЕТЕ?
мы в это время проезжали там, нет там никакого гололёда и помине...выдумки
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 21:13
Цитата:
На фото я вижу весеннею воду, скорей всего под ней лед.
Вы знаите че такое гололед. Это не каток в спортзале. Это и есть вода и лед. И хрен вы остановите машину на таком покрытие.
ПолиграфЪ Боярышников:
мы в это время проезжали там, нет там никакого гололёда и помине...выдумки
мы в это время проезжали там, нет там никакого гололёда и помине...выдумки
На фото я вижу весеннею воду, скорей всего под ней лед.
Вы знаите че такое гололед. Это не каток в спортзале. Это и есть вода и лед. И хрен вы остановите машину на таком покрытие.
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 14.03.25 - 09:21
Цитата:
Цитата:
особенно если у автобуса резина шоссейная и лысая. как привезли из германии в нулевых, так 20 лет и ходит. не ну а че
Vit:
Цитата:
Vit:
И хрен вы остановите машину на таком покрытие.
И хрен вы остановите машину на таком покрытие.
особенно если у автобуса резина шоссейная и лысая. как привезли из германии в нулевых, так 20 лет и ходит. не ну а че
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7383
Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
Отправлено: 14.03.25 - 09:29
Цитата:
Да не, устал просто на старой технике ездить, автобусов много, водителей не хватает, дай думает спишу один
директор пляжа:
так 20 лет и ходит
так 20 лет и ходит
Да не, устал просто на старой технике ездить, автобусов много, водителей не хватает, дай думает спишу один
Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
Отправлено: 14.03.25 - 09:32
Цитата:
Я б нашим перевозчикам посоветовал пока на свалку эти старые мерсы и маны не отправлять. Из не официальных источников я знаю что у новых китайцев уже происходят проблемы в обслуживание. То турбины летят, то ещё там чего. Ремонтировать не чем и пытаются как то выкручиваться. Но это не надолго. Машину не обманешь. Постепенно все сопли которыми они ремонтируют, рано или поздно все одновременно повылазеют и её потом только на свалку Будет уже не выгодно её ремонтировать.)
[Исправлено: Vit, 14.03.2025 - 09:33]
директор пляжа:
особенно если у автобуса резина шоссейная и лысая. как привезли из германии в нулевых, так 20 лет и ходит. не ну а че
особенно если у автобуса резина шоссейная и лысая. как привезли из германии в нулевых, так 20 лет и ходит. не ну а че
Я б нашим перевозчикам посоветовал пока на свалку эти старые мерсы и маны не отправлять. Из не официальных источников я знаю что у новых китайцев уже происходят проблемы в обслуживание. То турбины летят, то ещё там чего. Ремонтировать не чем и пытаются как то выкручиваться. Но это не надолго. Машину не обманешь. Постепенно все сопли которыми они ремонтируют, рано или поздно все одновременно повылазеют и её потом только на свалку Будет уже не выгодно её ремонтировать.)
[Исправлено: Vit, 14.03.2025 - 09:33]
Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
Отправлено: 14.03.25 - 09:42
Цитата:
saba: водителей не хватает, дай думает спишу одинУже хватает. Слухи быстро по городу пробежали среди водителей о неплохой ЗП. Знаю не которых которые бросили фуры и ушли на автобус. Я их не осуждаю на фуре тоже щас не сахар, тяжело стало. Даже мне с очень большими рейсами как Китай - Европа. Фрахты падают(цена) много санкций и запретов.
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 14.03.25 - 13:51
Цитата:
переходи маршруты из Турцию. "и работа хорошая и руки в тепле")
Vit:
Даже мне с очень большими рейсами как Китай - Европа
Даже мне с очень большими рейсами как Китай - Европа
переходи маршруты из Турцию. "и работа хорошая и руки в тепле")
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