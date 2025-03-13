Отправлено: - 09:32

директор пляжа:

особенно если у автобуса резина шоссейная и лысая. как привезли из германии в нулевых, так 20 лет и ходит. не ну а че

[Исправлено: Vit, 14.03.2025 - 09:33]

Цитата:Я б нашим перевозчикам посоветовал пока на свалку эти старые мерсы и маны не отправлять. Из не официальных источников я знаю что у новых китайцев уже происходят проблемы в обслуживание. То турбины летят, то ещё там чего. Ремонтировать не чем и пытаются как то выкручиваться. Но это не надолго. Машину не обманешь. Постепенно все сопли которыми они ремонтируют, рано или поздно все одновременно повылазеют и её потом только на свалку Будет уже не выгодно её ремонтировать.)