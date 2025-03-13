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≡ Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51339
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 21:43
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Большинство казахстанцев хотят освоить искусственный интеллект для работы и повседневных задач, следует из опроса, проведённого в приложении eGov Mobile. В опросе об искусственном интеллекте приняли участие более 53 тысяч человек.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2544
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 11:22
#15
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Тема статьи - о необходимости контроля над ИИ. А не о том. какие вопросы можно задать ИИ.
Не отклоняйтесь от темы, пожалуйста.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43745
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 11:25
#16
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Тема статьи - о необходимости контроля над ИИ.


Цитата:
Из числа проголосовавших 79% выразили желание изучить технологию ИИ, 


Я всего лишь попадаю в эти 79 и изучаю пока что.
Ведь чтобы понять, надо изучить, так ведь?
И да, исходя из этого делаем итог, надо контролировать или нет, изучая в том числе и вопросы о презервативах.

[Исправлено: 111, 14.03.2025 - 12:26]
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
47
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 12:50
#17
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ИИ повсюду и это уже не остановить. То, о чем, вероятнее всего, говорится в статье - это нейросети типа ламы, гпт и разные другие. А то, что светофоры переключает и вашу тачку за превышение штрафует это тоже ИИ мало кто думает. По факту ни одного человека, наверное, не осталось, кто бы не использовал ИИ в повседневке. Даже рекламу на этом сайте крутит ИИ.
Рассуждать, нужно ли ограничивать ИИ или нет должны люди, которые понимают, что это такое. А не простые прохожие на улице. Иначе мы все запретим: и ИИ, и ГМО и тд и тп =)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7383
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 13:18
#18
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Цитата:
shootnix:
ИИ повсюду и это уже не остановить

Ага, мне дочь скачала музыкальное приложение на телефон, сказала , покажи свои предпочтения, пусть ИИ обучается. И он обучился, находит мне такие песни, о которых я уже забыл или которые не знал, но мне нравятся. Так что ИИ и в мою жизнь вошёл, пока неплохо, а дальше посмотрим!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1417
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 13:51
#19
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Цитата:
shootnix:
Иначе мы все запретим: и ИИ, и ГМО и тд и тп =)

Ну, с гмо вы малость подзадержались, конечно оно у нас и так к производству запрещено.
А по части светофоров...если то что их переключает называть искусственным интелектом то прямо как-то совсем грустно становится, пожалуй даже обидно...за само понятие "интеллект"
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
704
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 13:58
#20
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Цитата:
shootnix:
Даже рекламу на этом сайте крутит ИИ.

:lol: :lol:
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
47
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 13:59
#21
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Цитата:
Карачун:
А по части светофоров...если то что их переключает называть искусственным интелектом то прямо как-то совсем грустно становится, пожалуй даже обидно...за само понятие "интеллект"


Не все так просто там, как вам может показаться со стороны =) Надо ж учитывать факторы типа трафика, времени суток и тп. Не просто реле тык-мык, технологии!
:lol:
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