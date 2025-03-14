Отправлено: - 13:12

Тимур Гафуров:

Даже если вы не вкладываете в них такой смысл

[Исправлено: Skeptic, 14.03.2025 - 14:17]

Цитата:Когда человек "не вкладывает в них такой смысл", он берёт эпитет в кавычки.Здесь мы наблюдаем явное почтение к упомянутому "герою".Или автору, с почтением, с большой буквы упомянувшему Гитлера, можно?