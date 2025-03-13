Отправлено: - 13:51

shootnix:

Иначе мы все запретим: и ИИ, и ГМО и тд и тп =)

Цитата:Ну, с гмо вы малость подзадержались, конечно оно у нас и так к производству запрещено.А по части светофоров...если то что их переключает называть искусственным интелектом то прямо как-то совсем грустно становится, пожалуй даже обидно...за само понятие "интеллект"