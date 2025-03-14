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≡ «Дом утеплял, заново строил..» - Компенсацию ущерба от паводка уже почти год не может получить житель Костанайского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51339
«Дом утеплял, заново строил..» - Компенсацию ущерба от паводка уже почти год не может получить житель Костанайского района
Отправлено: 14.03.25 - 12:13
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В апреле прошлого года дачный участок Олега Широких затопило. Акимат сельского округа, проведя оценку материального ущерба, отказался выплачивать компенсацию. Госорган решил, что участок не является единственным жильем претендента на помощь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43741
Re: «Дом утеплял, заново строил..» - Компенсацию ущерба от...
Отправлено: 14.03.25 - 12:13
#1
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Крутой мужик, борется с этими крохоборами
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
743
Re: «Дом утеплял, заново строил..» - Компенсацию ущерба от...
Отправлено: 14.03.25 - 12:22
#2
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Много еще неграмотных, но меркантильных людей! Суд примет решение, основанное только на доказательствах, свидетельствующим о том, что на момент потопа, строение на даче является обязательно жильем, введенным в эксплуатацию как требует закон и зарегистрированным в юстиции города! Похоже, что строение является дачным домиком, и не жилым домом, и не единственным жильем. Если нет, то достаточно компенсации, которую истец уже получил!
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