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«Дом утеплял, заново строил..» - Компенсацию ущерба от паводка уже почти год не может получить житель Костанайского района
«Дом утеплял, заново строил..» - Компенсацию ущерба от паводка уже почти год не может получить житель Костанайского района
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