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≡ В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по отсканированному чеку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51339
В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по отсканированному чеку
Отправлено: 14.03.25 - 12:05
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Комитет государственных доходов Казахстана объявил о возобновлении пилотного проекта "Salyq кэшбэк" с 15 марта. Проект реализуют в одном районе Костанайской, двух районах Акмолинской области и Усть-Каменогорске.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43741
Re: В каких регионах казахстанцы могут получить кэшбек по...
Отправлено: 14.03.25 - 12:05
#1
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Это чтоб стучать?
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