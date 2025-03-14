Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51339
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 10:46
Грузовые машины от фур до газелей застряли вчера вечером, 13 марта, в п. Октябрьский Аулиекольского района. Все они ехали из Актюбинской области. Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, из-за низовой метели и гололеда на дорогах было ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта.
Читать новость
Читать новость
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 10:46
Цитата:
Вот видишь Абайка все едут в Россию. Не в Казахстан на новый завод Киа а в страну которая под санкциями.
Сотрудники полиции остановили автобус, направлявшийся из Кыргызстана в Россию.
Вот видишь Абайка все едут в Россию. Не в Казахстан на новый завод Киа а в страну которая под санкциями.
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 10:52
Цитата:
Все?
Тогда почему оно уменьшается, даде без санкций?
Vit:
Вот видишь Абайка все едут в Россию
Вот видишь Абайка все едут в Россию
Все?
Тогда почему оно уменьшается, даде без санкций?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17827
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 10:56
Цитата:
Кто все?
Немцы, британцы, американцы?
Нет
Низкоквалифицированные рабочие из Кыргызстана и Таджикистана
Заменять погибших на войне русских мужиков.
Не,не правильное слово заменять
Замещать вот так
[Исправлено: abaika95, 14.03.2025 - 11:57]
Vit:
Вот видишь Абайка все едут в Россию.
Вот видишь Абайка все едут в Россию.
Кто все?
Немцы, британцы, американцы?
Нет
Низкоквалифицированные рабочие из Кыргызстана и Таджикистана
Заменять погибших на войне русских мужиков.
Не,не правильное слово заменять
Замещать вот так
[Исправлено: abaika95, 14.03.2025 - 11:57]
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 11:42
Цитата:
Всех этих замещальщиков шаг, за шагом вылавливают. В прошлом году около 2тыщ отправили домой к женам, пусть там на своих свою энергию тратят. Щас Россия на границах устанавливает приблуды для отпечатков пальц. Пока только на западном направлении. Но это видимо связано с деверсантами с Украины. Но скоро и тут на Челябинск установят думаю
abaika95:
Замещать вот так
Замещать вот так
Всех этих замещальщиков шаг, за шагом вылавливают. В прошлом году около 2тыщ отправили домой к женам, пусть там на своих свою энергию тратят. Щас Россия на границах устанавливает приблуды для отпечатков пальц. Пока только на западном направлении. Но это видимо связано с деверсантами с Украины. Но скоро и тут на Челябинск установят думаю
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 11:44
Цитата:
Тебе так ненавистны казахи и киргизы, которые едут на заработки?
Vit:
Всех этих замещальщиков шаг, за шагом вылавливают
Всех этих замещальщиков шаг, за шагом вылавливают
Тебе так ненавистны казахи и киргизы, которые едут на заработки?
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 11:52
Цитата:
111: Тебе так ненавистны казахи и киргизы, которые едут на заработки?Мимо. Казахов нету там они дома не полохо зарабатывают. А вот если Россия признает на ряду с русскими и казахов это только плюс. Я так тебе скажу я много где бываю. Так вот в казахских фирмах, то есть где директор казах работают и русские и казахи. А вот где директор таджик ты не увидишь там русского. Почему?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2212
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 11:55
Цитата:
Так а вы почему тут сидите раз в России всё так прекрасно и все туда едут? И заработки там баснословные? Или же всё таки тут лучше?
Vit:
Вот видишь Абайка все едут в Россию. Не в Казахстан на новый завод Киа а в страну которая под санкциями.
Вот видишь Абайка все едут в Россию. Не в Казахстан на новый завод Киа а в страну которая под санкциями.
Так а вы почему тут сидите раз в России всё так прекрасно и все туда едут? И заработки там баснословные? Или же всё таки тут лучше?
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 11:59
Цитата:
Да полно их там, в сентябре мой братан там помер в Челябе, так что не надо ля ля..
Vit:
Казахов нету там
Казахов нету там
Да полно их там, в сентябре мой братан там помер в Челябе, так что не надо ля ля..
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:00
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Или же всё таки тут лучше?В данный момент. Да. Мне платят не меньше чем в России. Да и привык наверно тут. Тут я всех знаю. Мне часто звонят директора приглашают вернутся. Мне тут комфортно) А ещё могилка тут моего братишки родного. Кто будет за ней ухаживать если не я.
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:00
Цитата:
В статье о киргизах же, они же казахи
Vit:
где директор таджик ты
где директор таджик ты
В статье о киргизах же, они же казахи
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:02
Цитата:
Ты каждую неделю что ли ухаживаешь?
Вон с Германии даже приезжают сюда раз в год ухаживать за могилками, а ты то здоровый лоб, ездить не сможешь?
Vit:
могилка тут моего братишки родного.
могилка тут моего братишки родного.
Ты каждую неделю что ли ухаживаешь?
Вон с Германии даже приезжают сюда раз в год ухаживать за могилками, а ты то здоровый лоб, ездить не сможешь?
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:06
Цитата:
111: Ты каждую неделю что ли ухаживаешь?Да. Когда на душе тяжко я иду к нему. И высказываю все свои проблемы. Он меня слушает я верю.
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:08
Цитата:
Нельзя мертвых ворошить каждый раз, ты его тревожишь и он там мучается, дай ему отдохнуть
Vit:
Да. Когда на душе тяжко я иду к нему. И высказываю все свои проблемы. Он меня слушает я верю.
Да. Когда на душе тяжко я иду к нему. И высказываю все свои проблемы. Он меня слушает я верю.
Нельзя мертвых ворошить каждый раз, ты его тревожишь и он там мучается, дай ему отдохнуть
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:22
Цитата:
111: Нельзя мертвых ворошить каждый раз, ты его тревожишь и он там мучается, дай ему отдохнутьДа. Ты мне не первый кто это говорит. Но мне так легче становится. Когда я ему все высказываю. Он еденственый кому я верю и доверяю.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 86
|Зарегистрированные пользователи: Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать