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≡ 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51339
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 10:46
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Грузовые машины от фур до газелей застряли вчера вечером, 13 марта, в п. Октябрьский Аулиекольского района. Все они ехали из Актюбинской области. Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, из-за низовой метели и гололеда на дорогах было ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16215
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 10:46
#1
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Цитата:
Сотрудники полиции остановили автобус, направлявшийся из Кыргызстана в Россию.

Вот видишь Абайка все едут в Россию. Не в Казахстан на новый завод Киа а в страну которая под санкциями.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43741
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 10:52
#2
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Цитата:
Vit:
Вот видишь Абайка все едут в Россию

Все?
Тогда почему оно уменьшается, даде без санкций?


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17827
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 10:56
#3
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Цитата:
Vit:
Вот видишь Абайка все едут в Россию.

Кто все?
Немцы, британцы, американцы?

Нет
Низкоквалифицированные рабочие из Кыргызстана и Таджикистана
Заменять погибших на войне русских мужиков.
Не,не правильное слово заменять
Замещать вот так :lol:

[Исправлено: abaika95, 14.03.2025 - 11:57]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16215
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 11:42
#4
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Цитата:
abaika95:
Замещать вот так

Всех этих замещальщиков шаг, за шагом вылавливают. В прошлом году около 2тыщ отправили домой к женам, пусть там на своих свою энергию тратят. Щас Россия на границах устанавливает приблуды для отпечатков пальц. Пока только на западном направлении. Но это видимо связано с деверсантами с Украины. Но скоро и тут на Челябинск установят думаю
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43741
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 11:44
#5
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Цитата:
Vit:
Всех этих замещальщиков шаг, за шагом вылавливают

Тебе так ненавистны казахи и киргизы, которые едут на заработки?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16215
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 11:52
#6
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Цитата:
111: Тебе так ненавистны казахи и киргизы, которые едут на заработки?
Мимо. Казахов нету там они дома не полохо зарабатывают. А вот если Россия признает на ряду с русскими и казахов это только плюс. Я так тебе скажу я много где бываю. Так вот в казахских фирмах, то есть где директор казах работают и русские и казахи. А вот где директор таджик ты не увидишь там русского. Почему?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2212
Re: 174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в...
Отправлено: 14.03.25 - 11:55
#7
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Цитата:
Vit:
Вот видишь Абайка все едут в Россию. Не в Казахстан на новый завод Киа а в страну которая под санкциями.


Так а вы почему тут сидите раз в России всё так прекрасно и все туда едут? И заработки там баснословные? Или же всё таки тут лучше?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43741
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 11:59
#8
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Цитата:
Vit:
Казахов нету там

Да полно их там, в сентябре мой братан там помер в Челябе, так что не надо ля ля..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16215
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:00
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Или же всё таки тут лучше?
В данный момент. Да. Мне платят не меньше чем в России. Да и привык наверно тут. Тут я всех знаю. Мне часто звонят директора приглашают вернутся. Мне тут комфортно) А ещё могилка тут моего братишки родного. Кто будет за ней ухаживать если не я.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43741
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:00
#10
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Цитата:
Vit:
где директор таджик ты

В статье о киргизах же, они же казахи
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43741
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:02
#11
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Цитата:
Vit:
могилка тут моего братишки родного.

Ты каждую неделю что ли ухаживаешь?
Вон с Германии даже приезжают сюда раз в год ухаживать за могилками, а ты то здоровый лоб, ездить не сможешь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16215
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:06
#12
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Цитата:
111: Ты каждую неделю что ли ухаживаешь?
Да. Когда на душе тяжко я иду к нему. И высказываю все свои проблемы. Он меня слушает я верю.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43741
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:08
#13
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Цитата:
Vit:
Да. Когда на душе тяжко я иду к нему. И высказываю все свои проблемы. Он меня слушает я верю.

Нельзя мертвых ворошить каждый раз, ты его тревожишь и он там мучается, дай ему отдохнуть
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16215
174 большегруза застряли на трассе из-за гололеда в Костанайской области
Отправлено: 14.03.25 - 12:22
#14
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Цитата:
111: Нельзя мертвых ворошить каждый раз, ты его тревожишь и он там мучается, дай ему отдохнуть
Да. Ты мне не первый кто это говорит. Но мне так легче становится. Когда я ему все высказываю. Он еденственый кому я верю и доверяю.
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