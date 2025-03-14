Отправлено: - 11:55

Vit:

Вот видишь Абайка все едут в Россию. Не в Казахстан на новый завод Киа а в страну которая под санкциями.

Цитата:Так а вы почему тут сидите раз в России всё так прекрасно и все туда едут? И заработки там баснословные? Или же всё таки тут лучше?